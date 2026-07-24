Nakon što je u 51. godini rodila svoje treće dete, Grejs Kolins nije bila sigurna da li je njena porodica kompletna. Sada ima 53. godine i ponovo je trudna sa četvrtim detetom.
Ova majka troje dece iz Teksasa, koja svoj život deli na društvenim mrežama, u 17. je nedelji trudnoće sa svojim četvrtim detetom. Kolinsova je izjavila za People da je dobijanje još jedne bebe u 53. godini nešto o čemu su ona i njen suprug razgovarali duže vreme.
„Moj suprug i ja nismo ušli u ovo olako. Godinama smo se molili za ovo“, rekla je Kolinsova za Today. „To nije bila odlukа doneta tek tako.“
„Svesna sam posledica rađanja deteta u 53. godini“, nastavila je ona, dodajući da je prošla opsežne testove — uključujući kolonoskopiju, pregled kože na rak i kompletan kardiološki pregled — pre nego što je odlučila da rodi decu. „Ljudi mi kažu: ’Da li si svesna koliko ćeš imati godina na njegovoj maturi?’ Ja im kažem: ’Da, svesna sam.’“
Kolinsova je upoznala svog supruga Krisa, koji je 15 godina mlađi od nje, kada je imala 40 godina. Venčali su se kada je imala 42, a sa 44 godine dobili su svoje prvo dete, ćerku Megi. Takođe imaju ćerku Goldi, koju je rodila u 46. godini, i sina Ej Džeja, kojeg je rodila u 51. godini.
„Ne očekujemo od naše dece da brinu o nama“, rekla je za medije. „Sve te pripreme smo napravili unapred. Kada vidim da sam u boljem zdravstvenom stanju sa 53 godine nego što sam bila sa 33, apsolutno stojim iza te tvrdnje.“
Trudnoća
Ova majka troje dece omogućava svojoj publici uvid iza kulisa čitavog procesa trudnoće. Nada se da će inspirisati druge starije žene da se osećaju osnaženo kako bi osnovale sopstvene porodice. Kolinsova nije želela da precizira da li koristi sopstvene jajne ćelije.
„Više puta sam ponovila da smo iskoristili svaki dostupan vid asistirane reproduktivne tehnologije“, rekla je. „Moj jedini cilj jeste da pružim podršku ženama koje žele da zasnuju porodicu, a čiji se životni planovi jednostavno odvijaju po drugačijem vremenskom okviru.“
Blagoslov
Kolinsova je dodala da joj je to što je starija majka i što ima mlađu decu pomoglo da održi „najbolju verziju sebe“.
„Bila sam u potpunom haosu veoma dugo. Radila sam na svim tim duboko ukorenjenim problemima koje mnogi od nas imaju tokom odrastanja“, objasnila je Kolinsova. „Moj odnos prema samoj sebi i prema Bogu sada je jači nego ikada.“
Nema garancije
Takođe je opisala svog supruga kao „staru dušu“ i dodala da njih dvoje nisu zabrinuti oko toga da li će doživeti da vide svoju decu kako i sama postaju roditelji.
„Nikome nije obećano sutra. Da li ću biti tu za svoju unučad? Možda i hoću“, rekla je Kolinsova. „Verujem da Bog to već zna i da se postarao za sve.“
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