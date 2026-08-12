Gde god da se pojave zajedno, prvo stižu pogledi, a onda i pogrešni zaključci. Kada odu u restoran ili se prijavljuju u hotel, ljudi gotovo redovno pretpostave da su Grejsen (26) i Kevin Gegan (60) otac i ćerka, a neki pomisle čak i da joj je on deda.

Tek kada kažu da su zapravo muž i žena, nastaje neprijatna tišina.

Njima je, međutim, sve to odavno postalo deo svakodnevice. Razlika između njih je čak 34 godine, ali tvrde da ono što drugi prvo primete njima najmanje znači.

„Čuli smo bukvalno sve“

Komentari nisu uvek bezazleni. Na društvenim mrežama Grejsen optužuju da je sa Kevinom zbog novca, nazivaju je sponzorušom, dok njima predviđaju da brak neće dugo potrajati.

- Čuli smo bukvalno sve. Govore da je Kevin dovoljno star da mi bude deda, da sam se udala zbog novca i da će nam se brak raspasti. Ali to govore ljudi koji nas uopšte ne poznaju - kaže ona.

Posebno zanimljive situacije dešavaju im se u hotelima. Osoblje, priča Grejsen, ponekad Kevina automatski oslovljava kao njenog oca.

Kada objasne da su supružnici, reakcija je uglavnom ista.

- Ljudi pocrvene i odmah počnu da se izvinjavaju - kaže ona.

Upoznali su se u restoranu

Njihova priča počela je sasvim obično. Grejsen je radila kao menadžerka restorana specijalizovanog za bifteke, dok je Kevin bio jedan od redovnih gostiju.

U početku su razgovarali isključivo poslovno, zatim su se bolje upoznali i postali prijatelji. Vremenom se, kažu, rodilo nešto mnogo više.

Grejsen priznaje da nikada nije zamišljala sebe pored muškarca koji je više od tri decenije stariji.

– Nisam birala njegove godine, već njega. Kevin je pažljiv, pouzdan i velikodušan. Sluša me i uz njega se osećam sigurno i srećno – objasnila je.

Ni porodice nisu odmah rekle „bravo“

Kada su saopštili da su zajedno, ni njihovi najbliži nisu odmah bili oduševljeni.

Razlika od 34 godine izazvala je brojna pitanja, a porodice su se, prema njihovim rečima, pitale koliko je veza ozbiljna i šta ih je zapravo spojilo.

Kako je vreme prolazilo, stvari su se promenile. Kada su videli kako Grejsen i Kevin funkcionišu zajedno, početna sumnja je popustila i porodice su prihvatile njihov odnos.

Zaprosio ju je u zoru u Central parku

Kevin se potrudio i da prosidbu Grejsen dugo pamti.

Odveo ju je u njujorški Central park u zoru, poneo gitaru i odsvirao joj pesmu koju je napisao upravo za nju. Tada ju je zaprosio.

Par se prošle godine venčao na intimnoj ceremoniji pored svoje kuće na jezeru, dok su ovog juna napravili veliko slavlje za porodicu i prijatelje.

Odlučili su da neće imati decu

Grejsen i Kevin otvoreno razgovaraju i o pitanju koje im ljudi često postavljaju – deci.

Odlučili su da ih neće imati. Kažu da žele da zajedničko vreme provedu putujući, družeći se sa porodicom i prijateljima i jednostavno uživajući u životu koji su izabrali.

A onima koji i dalje prvo računaju koliko je ko imao godina kada se onaj drugi rodio imaju jednostavnu poruku, godine jesu ono što ljudi prvo vide, ali nisu ono zbog čega su njih dvoje zajedno.

- Naš odnos se zasniva na prijateljstvu, poverenju, zajedničkim vrednostima i ljubavi. Razlika u godinama je samo ono što se spolja prvo primeti - zaključila je Grejsen.