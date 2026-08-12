Tokom poslednjih decenija broj dece obolele od autizma se povećao. Prema statistici, u Americi je svako 41. dete pati od poremećaja spektra autizma

Autizam se više ne smatra retkom bolešću, kao što je to bio slučaj 70ih i 80ih godina prošlog veka.

Ovaj članak sažima najčešće simptome autizma kojih roditelj mora biti svestan da bi bolagovremeno preuzeo sve mere:

Simptomi koji ukazuju na visok rizik od autizma:

1. Čest pelenski osip, regurgitacija kod novorođenčeta

2. Perutanje kože (na licu, rukama, laktovima, kolenima)

3. Kasno puzanje i prohodavanje, kasnije progovaranje i usporen motorički rad

4. Prohodavanje na prstićima

5. Izbegavanje kontakta očima (dete često skreće pogled)

6. Tanka kosa, perut...

7. Crvenilo obraza i ušiju nakon jela

8. Trajni kašalj ili zapušenost nosa

9. Često disanje kroz usnu duplju

10. Česte infekcije uha i upalni procesa u grlu

11. Problemi sa probavnim sistemom (bolovi u stomaku)

12. Česte infekcije genitourinarnog sistema

13. Problem sa usnom šupljinom (karijes, loš zadah)

14. Česta dnevna i noćna urinkontinencija (kada se dete već navikne na toalet)

15. Česta dijareja ili zatvor, prisustvo nesvarene hrane u stolici i promenjena boja stolice.

16. Pojačano stvaranje gasova

17. Formiranje tamnih krugova ispod očiju

18. Prekomerno znojenje i lučenje pljuvačke

19. Stalni grčevi

20. Bličast premaz na jeziku

21. Gljivice na jeziku

22. Nokti nepravilnog oblika

23. Često izbacivanje jezika iz usta

24. Nepravilno držanje tela

25. Često mahanje rukama

26. Slab tonus mišića

27. Povećan umor, ili velika hiperaktivnost

28. Uvećani limfni čvorovi

29. Nevoljno ustajanje ujutru

30. Agresivno ponašanje

31.Nervni tikovi

32. Dete burno reaguje, tj. nervira ga jaka sunčeva svetlost, svakodnevni zvukovi i mirisi

33. Dete burno reaguje prilikom susreta sa drugim ljudima

34. Opsesivno - kompulsivno ponašanje (želja za skupljanjem stvari)

Ovakvi simptomi se mogu ponekad javiti i kod zdrave dece, ali ako su trajni, to je razlog za zabrinutost

ASD bio - markeri

Postoji niz znakova koji ukazuju na razvoj ASD-a. Oni uključuju:

- nizak nivo folata i B vitamina u organizmu;

- nizak nivo gvožđa, cinka, magnezijuma, joda, selena i litijuma;

- nizak nivo holesterola;

- brz rast, naročito u prvoj godini života;

- povećana veličina mozga.

Indentifikacija poremećaja u trudnoći

Dečja predispozicija za autizam može se utvrditi kada je još u materici. Na primer, ako žena ima hipotireroksinemiju u prvom tromesečju trudnoće (nenormalan nivo hormona T4), to povećava rizik od porođaja deteta sa autizmom za 4 puta.

Pravovremenim lečenjem, čak i samo prilagođavanjem ishrane deteta, izbeći ćete ozbiljne komplikacije.