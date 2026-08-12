Tokom poslednjih decenija broj dece obolele od autizma se povećao. Prema statistici, u Americi je svako 41. dete pati od poremećaja spektra autizma
Autizam se više ne smatra retkom bolešću, kao što je to bio slučaj 70ih i 80ih godina prošlog veka.
Ovaj članak sažima najčešće simptome autizma kojih roditelj mora biti svestan da bi bolagovremeno preuzeo sve mere:
Simptomi koji ukazuju na visok rizik od autizma:
1. Čest pelenski osip, regurgitacija kod novorođenčeta
2. Perutanje kože (na licu, rukama, laktovima, kolenima)
3. Kasno puzanje i prohodavanje, kasnije progovaranje i usporen motorički rad
4. Prohodavanje na prstićima
5. Izbegavanje kontakta očima (dete često skreće pogled)
6. Tanka kosa, perut...
7. Crvenilo obraza i ušiju nakon jela
8. Trajni kašalj ili zapušenost nosa
9. Često disanje kroz usnu duplju
10. Česte infekcije uha i upalni procesa u grlu
11. Problemi sa probavnim sistemom (bolovi u stomaku)
12. Česte infekcije genitourinarnog sistema
13. Problem sa usnom šupljinom (karijes, loš zadah)
14. Česta dnevna i noćna urinkontinencija (kada se dete već navikne na toalet)
15. Česta dijareja ili zatvor, prisustvo nesvarene hrane u stolici i promenjena boja stolice.
16. Pojačano stvaranje gasova
17. Formiranje tamnih krugova ispod očiju
18. Prekomerno znojenje i lučenje pljuvačke
19. Stalni grčevi
20. Bličast premaz na jeziku
21. Gljivice na jeziku
22. Nokti nepravilnog oblika
23. Često izbacivanje jezika iz usta
24. Nepravilno držanje tela
25. Često mahanje rukama
26. Slab tonus mišića
27. Povećan umor, ili velika hiperaktivnost
28. Uvećani limfni čvorovi
29. Nevoljno ustajanje ujutru
30. Agresivno ponašanje
31.Nervni tikovi
32. Dete burno reaguje, tj. nervira ga jaka sunčeva svetlost, svakodnevni zvukovi i mirisi
33. Dete burno reaguje prilikom susreta sa drugim ljudima
34. Opsesivno - kompulsivno ponašanje (želja za skupljanjem stvari)
Ovakvi simptomi se mogu ponekad javiti i kod zdrave dece, ali ako su trajni, to je razlog za zabrinutost
ASD bio - markeri
Postoji niz znakova koji ukazuju na razvoj ASD-a. Oni uključuju:
- nizak nivo folata i B vitamina u organizmu;
- nizak nivo gvožđa, cinka, magnezijuma, joda, selena i litijuma;
- nizak nivo holesterola;
- brz rast, naročito u prvoj godini života;
- povećana veličina mozga.
Indentifikacija poremećaja u trudnoći
Dečja predispozicija za autizam može se utvrditi kada je još u materici. Na primer, ako žena ima hipotireroksinemiju u prvom tromesečju trudnoće (nenormalan nivo hormona T4), to povećava rizik od porođaja deteta sa autizmom za 4 puta.
Pravovremenim lečenjem, čak i samo prilagođavanjem ishrane deteta, izbeći ćete ozbiljne komplikacije.
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