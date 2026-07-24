Međutim, mnogi naprave grešku već pri prvom koraku - ili ga pogrešno naprave, ili ga piju kao običan sok od pomorandže. Evo kompletnog vodiča od pripreme do pravilnog doziranja.

Da bi sok zadržao sve vitamine, minerale i polifenole, najbolje ga je praviti bez kuvanja i bez dodavanja vode i šećera.

Sastojci:

1 kg sveže (ili zamrznute) aronije

Priprema:

Aronija je po prirodi opora i gorka. Sveže bobice obavezno zamrznite na 24 do 48 sati. Niska temperatura razbija ćelijske membrane, smanjuje gorčinu i omekšava plod tako da dobijate znatno više soka. Izvadite bobice, pustite ih da se potpuno odmrznu na sobnoj temperaturi i dobro ih operite. Sokovnik za hladno ceđenje je najbolja opcija za čist matični sok. Takođe, možete da koristite i blender, samo kašu od aronije proceite kroz pamučnu gazu i rukama dobro iscedite svaku kap.

Pošto u ovom soku nema konzervansa ni dodatog šećera koji služi kao prirodni konzervans, pravilno skladištenje je ključno: Sipajte ga u sterilisane staklene flašice. Otvoren ili svež čisti sok u frižideru može da stoji do 10–14 dana. Možete i da sok sipa u kalupe ili kesice za led. Zamrznute kockice soka od aronije mogu da stoje mesecima u zamrzivaču bez gubitka lekovitosti!

Ovo je ključni deo — aronija se NE PIJE kao običan sok na čaše! Preterivanje može izazvati mučninu, pad pritiska ili pad šećera.

Pravilna doza: Aronija se pije kao prirodni suplement — tačno jedna rakijska čašica (30 do 50 ml) dnevn, najbolje ujutru, na prazan stomak, pola sata pre doručka. Ako vam je ukus prejak nemojte dodavati šećer. Razblažite vašu dnevnu dozu u čaši mlake vode ili dodajte par kapi limuna i kašičicu meda.

Ko mora da pazi?

Iako je lek, zbog izuzetno jake koncentracije aktivnih sastojaka, određene grupe ljudi moraju biti oprezne:

Osobe sa niskim pritiskom. Aronija prirodno snižava pritisak. Ako imate nizak pritisak, smanjite dozu na 20 ml i pijte je isključivo uz obrok.

Ljudima sa gastritisom i čirevom. Zbog tanina i kiselina, čist sok na prazan stomak može da iziritira želudac. Obavezno ga razblažite vodom i pijte posle jela.

Pacijenti na terapiji za razređivanje krvi. Aronija je bogata vitaminom K, pa se pre redovne upotrebe posavetujte sa lekarom.