Ako imate više od jedne mačke, verovatno ste prisustvovali tome da jedna liže drugu. Ovo ponašanje, poznato kao ,,allogrooming" ili socijalno ulepšavanje, može delovati prijateljski, ali novo istraživanje sugeriše da to nije uvek slučaj.
Kako bi detaljnije istražili ovo ponašanje, Morgan Van Bel (Morgane Van Belle), veterinar sa Univerziteta u Gentu u Belgiji, i njene kolege sakupili su video-snimke alogruminga iz 53 domaćinstva sa dve ili više mačaka. Proučavali su karakteristike obema mačkama i njihovog međusobnog međusobnog ulepšavanja, kao i ponašanja povezana sa alogrumingom, a detaljne rezultate objavili su u studiji u časopisu Applied Animal Behaviour Science.
Istraživački tim je identifikovao dva glavna konteksta za ,,allogruming": nežno socijalno povezivanje i mačju napetost.
Kada su mačke bile raspoložene za fizički kontakt, istraživači su otkrili da su u 41 odsto slučajeva lizale drugu mačku. Ako su obe mačke oponašale položaj one druge — na primer, ako su obe sedele ili obe ležale — to je ukazivalo na pozitivnu dinamiku. U tom kontekstu, mačka često liže drugu po glavi ili ušima. Ponekad su mačke koristile ,,allogruming" i da bi započele igru, a u tim slučajevima lizanje se obično odvijalo u predelu vrata.
Sa druge strane, studija je pokazala da lizanje može poslužiti i za slanje oštre poruke, posebno kada mačke zauzmu asimetrične položaje tela, poput situacije u kojoj se jedna mačka nadvija nad drugom.
Na primer, ako mačka želi sunčano mesto koje je druga već zauzela, video-snimci su otkrili da je alogruming — koji se u ovom slučaju često dešava na vratu — obično navodio drugu mačku da spusti uši uz glavu u znak nezadovoljstva. Neke mačke bi potom počele da zamahuju šapom, ujedaju i grebu. Drugi znaci stresa uključivali su treskanje glavom, lizanje usana, zevanje ili grebanje iza ušiju.
„Mogle bi jednostavno da priđu i udare drugu mačku po licu kako bi uzele ćebe na kom leži. Umesto toga, malo je ližu i vrte se oko nje“, izjavila je Van Bel za The Times. „One imaju te veoma suptilne načine za rešavanje konflikata. To mi govori da su inteligentne i prilagodljive u svom ponašanju, a ne da su prosto zlobne.“
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