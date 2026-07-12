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Bankrotiraće do kraja godine: 3 znaka horoskopa čeka finansijski haos!

Ova tri znaka čeka besparica.

Autor:  Vesna Vukadinović
12.07.2026.14:56
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Bankrotiraće do kraja godine: 3 znaka horoskopa čeka finansijski haos!
Foto: Shutterstock | photobyphotoboy
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Prema astrološkim prognozama, 2026. godina neće svima doneti finansijsku stabilnost. Naprotiv, neki znakovi mogli bi da se suoče sa ozbiljnim problemima kada je novac u pitanju.

Na listi onih koji bi mogli imati najviše poteškoća nalaze se:

RIBE bi mogle upasti u problem zbog neplaniranih troškova i impulsivnog trošenja. Neočekivani izdaci lako bi mogli da poremete njihov budžet, pa će morati da budu posebno oprezne sa novcem.

RAKOVE očekuju dodatni finansijski pritisci, naročito kada su u pitanju porodične obaveze i troškovi doma. To bi moglo značajno da utiče na njihovu finansijsku sigurnost tokom godine.

DEVICE bi mogle imati problem sa prekomernim trošenjem na stvari koje im zapravo nisu neophodne. Upravo zbog toga savetuje im se bolja organizacija i planiranje budžeta.

Iako ovakva predviđanja ne moraju da se ostvare kod svih, mogu poslužiti kao upozorenje da se novac pažljivije planira i troši tokom godine.

Video:

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