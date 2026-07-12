U poslednje vreme kruži internetom tvrdnja da topla voda podstiče mršavljenje. Da li je to zaista tačno? Lekari su dali odgovor na ovo pitanje.

Mit o brzom rešenju

Ne postoji brzo i jednostavno rešenje za gubitak kilograma. Ako neko tvrdi suprotno, velika je verovatnoća da iza toga ne stoje naučni dokazi. Dr Peter Balas upozorava da oslanjanje na „trikove“ bez dokaza često dovodi do razočaranja i obeshrabrenja.

Da li topla voda zaista pomaže pri mršavljenju?

Odgovor lekara je kratak i jasan: ne. Dr Mir Ali, barijatrijski hirurg i medicinski direktor Centra za hirurško lečenje gojaznosti „Memorial Care“, ističe za „Parade“ da ne postoje uverljivi dokazi da pijenje tople vode ubrzava mršavljenje.„Ne postoji ništa magično u toploj vodi.“

Šta je sa metabolizmom?

Jedna od teorija kaže da topla voda „pokreće“ metabolizam. Međutim, kako objašnjava dr Balas, količina energije koju telo potroši da zagreje vodu na sopstvenu temperaturu je klinički zanemarljiva. Drugim rečima, efekat praktično ne postoji.

Može li topla voda indirektno pomoći?

Iako nije čarobni napitak za topljenje masti, voda, bez obzira na temperaturu, može imati indirektne koristi:

· povećava osećaj sitosti

· može smanjiti unos kalorija ako se pije pre obroka

· sprečava dehidrataciju (koja se često meša sa glađu).

Mnogi ljudi zapravo zamene žeđ za glad, pa dodatna hidratacija može pomoći da se izbegne nepotrebno prejedanje.

Da li topla voda detoksikuje organizam?

Ne. Iako je hidratacija važna za rad bubrega i jetre, organa zaduženih za prirodnu detoksikaciju, ne postoje dokazi da topla voda ima posebne moći čišćenja organizma.

Topla ili hladna voda – šta je bolje?

„Iskreno, samo pijte vodu“, poručuju lekari. Ipak, postoje male razlike:

· Hladna voda može biti bolja tokom vežbanja jer efikasnije snižava telesnu temperaturu.

· Topla voda može pomoći probavi i delovati umirujuće, posebno ujutru.

Ali kada je reč o mršavljenju, temperatura nije presudna.