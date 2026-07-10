Mnogi se pitaju kojim redosledom treba panirati šnicle kako bi poh bio hrskav i ostao na mesu tokom prženja. Prema savetima iskusnih kuvara, najbolji rezultat postiže se kada se meso najpre uvalja u brašno, zatim u umućena jaja, a na kraju u prezle.

Brašno ima važnu ulogu jer upija višak vlage sa površine mesa i omogućava da se jaja bolje zalepe. Nakon toga jaja služe kao vezivni sloj za prezle, koje formiraju zlatnu i hrskavu koricu. Preporučuje se da se višak jaja ocedi pre nego što se šnicla uvalja u prezle, kako poh ne bi bio predebeo i mekan.

Za još bolji rezultat, panirane šnicle treba ostaviti da odstoje desetak do petnaest minuta pre prženja kako bi se slojevi bolje povezali. Važno je i da se meso pre paniranja dobro osuši papirnim ubrusom, kao i da se prži u dovoljno zagrejanom ulju. Nakon prženja, šnicle je najbolje odložiti na papirni ubrus koji će upiti višak masnoće i pomoći da korica ostane hrskava.