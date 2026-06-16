Privlači besparicu, a svi ga drže u kući: Ovo cveće odmah izbacite!

Prema narodnim verovanjima i feng šui principima, određene vrste cveća mogu imati negativan uticaj na energiju u domu. Iako na prvi pogled deluju lepo i dekorativno, veruje se da neka cveća privlače nesreću, siromaštvo, pa čak i bolesti. Ako želite mir, zdravlje i finansijsku stabilnost, proverite da li se neka od sledećih biljaka nalazi u vašem domu i bacite je.

Suvo cveće

Suvo cveće je simbol stagnacije i gubitka. Koliko god delovalo elegantno, suvo cveće u feng šuiju simbolizuje prošlost, stagnaciju i zaustavljenu energiju. Veruje se da zadržava negativne vibracije i sprečava ulazak novih, pozitivnih prilika u kuću. Umesto suvog cveća, gajite sveže biljke ili cveće jarkih boja.

Kaktus

Kaktus je biljka koja “tera” sreću i novac iz kuće. Iako je popularan ukras, kaktus se smatra jednim od najnepovoljnijih biljaka za dom. Njegove bodlje, prema verovanju, simbolizuju sukobe, napetost i blokadu energije.

Posebno se ne preporučuje da stoji:

blizu ulaznih vrata

u dnevnoj sobi

u spavaćoj sobi

Veruje se da može doneti svađe, finansijske probleme i loše međuljudske odnose.

Uvele ruže

Uvele ruže su magnet za negativnu energiju. Prema narodnom verovanju, one skupljaju negativnu energiju, što može dovesti do:

lošeg raspoloženja

porodičnih svađa

zdravstvenih problema

Čim primetite da cveće vene, izbacite ga.

Ljubičasta hortenzija

Simbol je tuge i usamljenosti. Iako izuzetno lepa, ljubičasta hortenzija u narodnom verovanju simbolizuje tugu i usamljenost. Smatra se da njen boravak u zatvorenom prostoru može narušiti porodičnu harmoniju i emotivnu stabilnost ukućana.

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