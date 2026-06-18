U savremenom svetu mnogi godinama tragaju za srećom. Neki veruju da se ona krije u uspešnoj karijeri, drugi u većoj zaradi, putovanjima ili materijalnim stvarima. Ipak, brojna istraživanja pokazuju da osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira često nema mnogo veze sa novcem.
Stanovnici nekih od najsrećnijih zemalja sveta neguju posebne životne filozofije koje im pomažu da sačuvaju duševni mir, bolje se nose sa stresom i više uživaju u svakodnevici. Psiholozi smatraju da bi njihove navike mogle da koriste svima.
Japanska filozofija vabi-sabi: Lepota nesavršenosti
Jedan od najpoznatijih japanskih životnih principa je vabi-sabi. Ova filozofija zasniva se na prihvatanju nesavršenosti, prolaznosti i prirodnog toka života.
Umesto težnje ka savršenstvu, ljudi uče da prihvate greške kao deo razvoja, da žive u sadašnjem trenutku i ne upoređuju se sa drugima. Lepota se pronalazi u jednostavnim stvarima, prirodi i malim svakodnevnim zadovoljstvima.
Stručnjaci ističu da ovaj način razmišljanja može da smanji anksioznost i oslobodi ljude pritiska da uvek budu najbolji.
Italijani uživaju u svakom trenutku
U Italiji je popularan koncept poznat kao bella figura, koji ne podrazumeva samo lep izgled, već i umeće da se život živi sa stilom i uživanjem.
Italijani pridaju veliki značaj dobroj hrani, druženju, šetnjama i malim ritualima. Čak i obična kafa ili ručak predstavljaju priliku da zastanu i uživaju u trenutku.
Irci veruju u snagu zajedništva
U Irskoj se sreća često povezuje sa osećajem pripadnosti zajednici. Druženje sa prijateljima, porodična okupljanja, razgovori i zajedničke aktivnosti smatraju se važnim delom kvalitetnog života.
Podrška bliskih ljudi pomaže da se lakše prebrode teški periodi i doprinosi osećaju sigurnosti i zadovoljstva.
Indijci i Turci imaju jednostavan pogled na život
U Indiji se posebno ceni sposobnost prilagođavanja promenama i pronalaženja rešenja čak i u najtežim okolnostima. Fleksibilnost i optimizam smatraju se važnim životnim veštinama.
S druge strane, Turci neguju koncept poznat kao kejf – uživanje u trenutku bez žurbe. Šetnja pored mora, razgovor uz kafu ili miran predah tokom dana za mnoge predstavljaju recept za sreću.
Skandinavci su pronašli balans
Švedska i Danska redovno se nalaze na vrhu lista najsrećnijih zemalja sveta. Jedan od razloga je poseban odnos prema poslu i slobodnom vremenu.
Skandinavci neguju umerenost, izbegavaju krajnosti i nastoje da održe ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Vreme provedeno sa porodicom, odmor i briga o sebi smatraju se jednako važnim kao i profesionalni uspeh.
Šta imaju zajedničko najsrećniji ljudi?
Bez obzira na kulturne razlike, većina ovih filozofija zasniva se na sličnim principima:
- prihvatanju sebe i svojih mana,
- životu u sadašnjem trenutku,
- negovanju bliskih odnosa,
- odustajanju od perfekcionizma,
- pronalaženju radosti u malim stvarima.
Možda upravo u tome leži tajna sreće koju mnogi traže čitavog života.
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