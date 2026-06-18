Ako imate baštu, postoji jednostavan trik koji može da vam uštedi vreme, vodu i brigu oko zalivanja. U vreme kada su sistemi za navodnjavanje sve skuplji, mnogi baštovani ponovo se vraćaju staroj metodi koju su koristile još naše bake i deke – staklenim flašama okrenutim naopako i zakopanim pored biljaka.

Nekada su redovi flaša iz kojih je virilo samo dno bili uobičajen prizor u baštama. Mnogi su mislili da služe kao ukras, ali njihova namena bila je mnogo praktičnija.

Tokom letnjih vrućina, godišnjih odmora ili perioda kada nemate dovoljno vremena za svakodnevno zalivanje, ovaj trik može da bude pravo rešenje.

Stara metoda koja i danas daje odlične rezultate

Dovoljno je da čistu staklenu flašu napunite vodom, okrenete je naopako i zabodete u zemlju pored biljke. Tako dobijate jednostavan sistem za navodnjavanje „kap po kap“ koji postepeno oslobađa vlagu tamo gde je najpotrebnija.

Ova metoda može da se koristi i u bašti i za biljke u saksijama.

Princip rada je veoma jednostavan. Kada se flaša okrene i zabode u zemlju, u njenom grlu stvara se blagi vakuum koji zadržava vodu unutra. Kako se zemlja oko biljke suši, voda polako izlazi i održava potrebnu vlažnost.

Na taj način biljka dobija upravo onoliko vode koliko joj je potrebno, bez opasnosti od preteranog ili nedovoljnog zalivanja.

Kako pravilno postaviti flašu

Pre upotrebe flašu treba dobro oprati toplom vodom i malo alkoholnog ili belog sirćeta kako bi se uklonili svi ostaci koji mogu da podstaknu razvoj buđi.

Klasičnu staklenu flašu od 750 mililitara napunite vodom. Po želji možete dodati i razblaženi kompostni čaj kao dodatnu prihranu za biljke.

Pre postavljanja flaše zemlju dobro zalijte. Zatim dlanom zatvorite otvor, okrenite flašu naopako i pod blagim uglom je utisnite u zemlju pored biljke.

Ako je zemljište rastresito, oko grla flaše možete staviti nekoliko kamenčića kako bi ostala stabilna.

Posle sat vremena proverite flašu. Ako primetite sitne mehuriće vazduha, sistem funkcioniše kako treba i voda se polako oslobađa u zemlju.

Ovaj jednostavan trik pokazuje da za efikasna rešenja u bašti nije uvek potrebna skupa oprema. Uz jednu praznu flašu i nekoliko minuta posla, biljkama možete obezbediti stalan izvor vlage i lakše prebroditi najtoplije letnje dane.