Ako nam je jedan od ciljeva očuvanje zdravlja srca, lekari često preporučuju ograničavanje crvenog mesa i češće biranje zdravijih izvora proteina. Kardiološkinje dr. Heder Džonson i dr. Nina Redford ističu da je losos među najboljim izborima jer sadrži malo zasićenih masti, a bogat je omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u snižavanju lošeg holesterola i zaštiti kardiovaskularnog sistema.

Prema dr. Džonson, losos ima niže nivoe zasićenih masti od govedine i svinjetine, što može pridoneti snižavanju LDL-a, takozvanog lošeg holesterola. Dr. Redford dodaje da većinu masnoća u lososu čine nezasićene masti zdrave za srce. "Losos je vrlo siromašan zasićenim mastima. Veliku većinu njegovih masti čine nezasićene masti zdrave za srce, posebno omega-3 masne kiseline poput EPA i DHA", kaže za Parade.

Kako losos utiče na srce i holesterol?

Dr. Redford objašnjava da zamena namirnica bogatih zasićenim mastima lososom može smanjiti upalu, rizik od stvaranja krvnih ugrušaka i poboljšati funkciju krvnih sudova. Zbog toga Američko udruženje za srce preporučuje konzumaciju najmanje dve porcije ribe nedeljno. "Uključivanje masne ribe u ishranu osigurava omega-3 masne kiseline i izvrsna je zamena za manje zdrave izvore proteina", ističe dr. Redford.

Losos može pomoći i osobama s povišenim holesterolom. Dr. Redford navodi da istraživanja pokazuju kako redovna konzumacija lososa može sniziti ukupni i LDL holesterol te umereno povećati HDL, odnosno "dobar holesterol". S tim se slaže i dr. Džonson, koja navodi da omega-3 masne kiseline mogu sniziti trigliceride i ne-HDL holesterol, što pridonosi manjem riziku od srčanih bolesti.

Ipak, obe kardiološkinje naglašavaju da losos nije čudesno rešenje i da najbolje rezultate daje kao deo uravnotežene ishrane. "Losos je zdrav izvor proteina, ali ga treba uravnotežiti s drugim zdravim proteinima tokom nedelje, kao što su nemasna piletina, ćuretina i biljni proteini, uz ograničavanje crvenog mesa", napominje dr. Džonson.

Zaključuje da se promene u holesterolu mogu primetiti nakon šest do 12 nedelja ako je ostatak ishrane uravnotežen i ako osoba redovno vežba.

Video: