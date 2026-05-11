U svetu gde kroz mreže gledamo izveštačene odnose, savršene parove i celebritije koji žive u luksuzu, standardi za ljubavne veze nikada nisu bili viši. Ako ste već uspeli da se snađete u modernom dejting haosu, gde vas “trendovi” poput stokinga i menkipinga mogu potpuno odvratiti od romanse, nemojte misliti da vam trud više nije potreban.

Možda već postoji ime za ljude koji prestanu da se trude čim veza dobije etiketu, ali čini se da su mnogi već odustali, posebno nakon što su čuli za novu „teoriju stolice“. Ne brinite, ova teorija nema nikakve veze sa „onim“ stolicama koje se ponekad vide po hotelskim sobama, niti podrazumeva hotwifing ili swinging kao pokušaj spasavanja veze.

Šta je zapravo teorija stolice?

Ona ima malo veze sa drevnim Egiptom i prvim stolicama, a još manje sa tragičnim završetkom ljubavi Kleopatre i Julija Cezara. Radi se o mnogo jednostavnijem pitanju:

Da li bi osoba koju volite izvukla stolicu za vas u restoranu? Da li bi vam sačuvala mesto za stolom na žurci ili u pabu?

Jedna viralna objava kaže:

„Svi imamo svoj sto u životu, a ljudi koji vas zaista cene povuku stolicu čim se pojavite.

Kada uđete umorni, preopterećeni, kada vam treba podrška… da li vam ponude stolicu ili morate da je tražite?“

Dodaje se i da se pravi ljudi spontano pomere, naprave mesto, primete da stojite. A oni drugi vas puštaju da „visite sa strane“, da čekate i osjećate se kao teret.

Poenta?

Ako stalno morate da molite za stolicu, sedite za pogrešnim stolom.

Zašto je teorija postala viralna?

Mnogi su se prepoznali, a jedan korisnik X-a napisao je:

„Ako jednom shvatiš teoriju stolice, više nikada nećeš gledati na veze isto.“

U originalnoj objavi stoji i zaključak:

„Stolica nije luksuz, to je znak poštovanja. Ako neko neće da vam pruži ni to, ne zaslužuje da bude u vašem prostoru.“

Drugim rečima, ako ne nudite partneru mesto kada vidite da mu je teško, možda ste vi ti koji ne zaslužuju da sede za tim stolom.