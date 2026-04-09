Da li je moguće da mesec rođenja utiče na finansijski uspeh? Prema kineskoj astrologiji jeste. Iako ne postoji siguran način da se predvidi ko će biti bogat, veruje se da položaj u lunarnom kalendaru može imati veliki uticaj na sudbinu i novac.

Kineski lunarni kalendar zasniva se na fazama Meseca, a svaki mesec počinje mladim mesecom i traje oko 29 dana. Prema stručnjacima za feng šui, ljudi rođeni u sledeća tri meseca imaju najveću šansu da se obogate i finansijski napreduju.

OSMI LUNARNI MESEC (od kraja avgusta do kraja septembra)

Osobe rođene u ovom periodu smatraju se pravim biznis genijima. Imaju izražen osećaj za prilike i znaju kako da ih iskoriste u pravom trenutku. Oni su prirodni preduzetnici – snalažljivi, inteligentni i sposobni da brzo donose odluke koje vode ka zaradi.

U kineskom horoskopu, ovaj period se povezuje sa znakom Koze (Ovce), koji simbolizuje prosperitet, sreću i udoban život.

DVANAESTI LUNARNI MESEC (od kraja decembra do kraja januara)

Iako mogu delovati povučeno i tiho, ljudi rođeni u ovom periodu su izuzetno ambiciozni kada je reč o novcu. Njihova snaga leži u disciplini i upornosti. Ove osobe imaju jasan plan za finansijski uspeh i dosledno ga prate.

Često se povezuju sa osobinama Jarca, znakom koji je poznat po ozbiljnosti, radu i želji za napretkom. Upravo ta kombinacija ih vodi ka stabilnom bogatstvu.

PRVI LUNARNI MESEC (od kraja januara do sredine februara)

Ljudi rođeni na početku lunarne godine imaju snažan pionirski duh. Ne plaše se izazova i spremni su da isprobaju nove stvari kako bi uspeli. Ovaj period simbolizuje novi početak, pa se veruje da ovim osobama život donosi mnogo prilika za napredak i finansijski uspeh.

Njihova hrabrost i pozitivan stav često ih izdvajaju iz mase.

Da li mesec rođenja zaista određuje sudbinu?

Kineska astrologija daje zanimljive uvide, ali važno je imati na umu da svako ima moć da utiče na sopstveni uspeh, piše portal "Your Tango". Čak i ako niste rođeni u ovim mesecima, trud, rad i pametne odluke mogu vas dovesti do uspeha i novca.

Video: