Postoji ustaljeno verovanje da neki predmeti u kući sprečavaju napredak ukućana u finansijskom smislu, i uopšte njihovu sreću, pa ih zato treba izbaciti. To kaže i kineska feng šui filozofija življenja.

Oštećeno posuđe

Bacite napukle tanjiri i čaše, olupane šerpe i tiganje, kao i drugo posuđe u kuhinji koje koristite za pripremu hrane i za jelo. Predmeti koji imaju bilo kakvo oštećenje, čak i ogrebotine, simbolizuju siromaštvo.

Prazne tegle i flaše

Gomilanje flaša i tegli koje su prazne i uopšte ih ne koristite, ometaju protok pozitivne energije u kući i tako sprečavaju napredak. Prazne posude za hranu su znak siromaštva.

Odeća i obuća koju ne nosite

Izbacite sve stvari koje imate u ormaru, ne nosite ih više od godinu dana, jer su vam tesne, ili vam se ne dopadaju. Ono što ne volite i što vam stvara loša osećanja ne treba ni da držite u kući.

Pokloni koji vam se ne sviđaju

Ako čuvate poklone koje ne koristite jer vam se ne dopadaju ili vas sećaju na ružne događaje, poput bivših ljubavi ili burno završenih prijateljstava, to je loša energija. Bacite ih kako biste u životu napravili mesto za nove lepe događaje.

Stare sveće

Mirišljave dekorativne sveće su dobre za opuštanje i stvaraju prijatan osećaj u domu, ali poluizgorele sveće nisu korisne i smatraju se energetskim otpadom. Ili ih što pre do kraja iskoristite ili bacite.

