Ako želite da budete srećni i izbegnete stres i negativnu energiju, postoji nekoliko tipova ljudi koje je bolje držati dalje od sebe. Pravi izbor prijatelja i ljudi kojima ste okruženi može drastično poboljšati vaše mentalno zdravlje i kvalitet života.

Obratite pažnju na ove tri toksične vrste ljudi, jer izbegavanje kontakta sa njima može vas poštedeti loših iskustava i emocionalnih problema.

MANIPULATOR

Manipulatori su stručnjaci za prevare i obmane. Na prvi pogled deluju simpatično i pouzdano, ali njihov cilj je samo da vas iskoriste za svoje interese, a to su novac, status, intimni odnosi ili jednostavno da pokažu moć nad vama, jer to manipulatoru hrani pokvarenu dušu. Njihova sposobnost da vas uvere da je sve u redu može vas zavarati, zato slušajte svoju intuiciju i ne dozvolite im da vas kontrolišu. Manipulatori mogu biti prijatelji, kolege, komšije, partneri, bilo ko.

NASILNIK

Nasilnici (misli se u psihičkom smislu), crpe zadovoljstvo iz patnje drugih. Omaložavanjem i kritikovanjem pokušavaju da ojačaju svoj osećaj vrednosti, ali to je odraz njihovih unutrašnjih problema, pa ne dozvolite da vam izazivaju stres. Ključ je da ne shvatate njihove postupke lično. Oni vode borbu sami sa sobom, a ne sa vama i to je važno da razumete. Distanca je najbolji način da zaštitite sopstvenu sreću i mir.

EGOISTA

Egoista je osoba koja je fokusirana samo na sebe i svoje ciljeve. Ovo su osobe koje se druže s ljudima maltene samo iz interesa. Njihovo interesovanje za prijateljstvo je površno – dok im vi pomažete da izgledaju bolje u očima drugih ili da napreduju, oni ostaju uz vas. Kada prestanete da služite njihovom egu, oni nestaju iz vašeg života. Važno je da prepoznate ovakve ljude i držite ih na distanci.

Kako se sačuvati ovakvih ljudi?

Volite sebe dovoljno da ne dozvolite toksičnim ljudima da upravljaju vašim životom. Vaša intuicija je vaš najbolji vodič. Ako osećate da vam neko ne misli dobro, ili vam ne prija iz nekog razloga nečije prisustvo, nemojte to ignorisati. Okružite se ljudima koji vas poštuju, vole, podržavaju, inspirišu i pomažu vam da rastete.

