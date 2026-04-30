Hladni talasi, pa čak i sneg i minus u nekim krajevima Srbije u ovo doba godine, mogu ozbiljno da oštete cveće koje je već napolju ili je tek posađeno.

Kako bi se biljke zaštitile od mraza, preporučuje se da se uveče prekriju materijalima poput agrila, ćebadi, najlona ili kartona, uz malo prostora za vazduh.

Tokom dana treba ih držati na mestu gde imaju dovoljno sunca i toplote, a noću skloniti u zaklon ili zatvoren prostor, posebno ako su u saksijama.

Dodatnu zaštitu pruža malčiranje, koje čuva koren od hladnoće, kao i postavljanje flaša sa vodom koje tokom noći oslobađaju toplotu. Važno je i održavati vlažnost zemljišta, jer vlažno tlo sporije gubi toplotu, pa se preporučuje zalivanje uveče kada se očekuje pad temperature.