Dok se često raspravlja o tome na koga deca liče, jedan viralni TikTok snimak mnogima je pružio možda i najslađi dokaz da izreka "krv nije voda" i te kako ima smisla.

Na snimku koji je prikupio brojne preglede vide se otac i njegova prvorođena ćerka kako hodaju jedno pored drugog. Međutim, pažnju korisnika nije privukla njihova fizička sličnost, već nešto mnogo zanimljivije, a to je način na koji hodaju.

Svaki korak, pokret ramena i držanje tela gotovo su identični, pa su mnogi ostali u čudu koliko ćerka podseća na svog oca. Upravo zbog toga video je postao viralan, a komentari su se samo nizali.

"Hodaju kao da se svađaju", "Ja sam prvorođena i nadam se da ne hodam kao moj tata", "Molim vas, nemojte me provocirati, ja sam prvorođenče", "Mama će pobesneti", bili su samo neki od šaljivih komentara ispod njihove objave na društvenoj mreži TikTok.

I dok su neki tvrdili da je reč o čistoj genetici, drugi su isticali da deca često nesvesno usvajaju pokrete i navike roditelja sa kojima provode mnogo vremena. Kako god bilo, ovaj snimak je još jednom pokazao da roditeljski uticaj može da se vidi i u najsitnijim detaljima, pa čak i u običnom hodu.

Jedno je sigurno... nakon ovog videa mnogi su počeli da obraćaju pažnju na to da li i sami hodaju baš kao mama ili tata.