Prema zvezdama, najbolji period (sreda, 3. jun) imaće znak Bik.

Bik

Venera se nalazi u savršenom trigonu s Jupiterom, što Bikovima donosi period izuzetne materijalne i emocionalne stabilnosti. Danas možete očekivati značajan finansijski dobitak ili poslovnu priliku koja rešava vaše dugoročne brige. Odnosi s bližnjima cvetaju kroz duboko razumevanje i zajedničko planiranje budućnosti.

Ciljeve koje ste gradili godinama sada možete realizovati uz minimalan napor jer vam je sreća apsolutno naklonjena. Vaša fizička energija je na vrhuncu, a zračite samopouzdanjem koje magnetski privlači pozitivne ljude. Iskoristite ovaj dan za donošenje ključnih odluka.

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