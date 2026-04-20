Bele patike su modni klasik koji ide uz sve – od sportskih do elegantnijih kombinacija. Ipak, njihova najveća mana je što se lako zaprljaju i brzo izgube onaj prvobitni, svež izgled. Dobra vest je da ne morate odmah da ih zamenite novim parom, jer uz nekoliko jednostavnih trikova mogu ponovo izgledati kao tek kupljene.

Sitne ogrebotine? Rešenje imate u neseseru

Male ogrebotine na belim patikama često najviše „bodu oči“. Tu može pomoći beli lak za nokte. Dovoljno je da ga u tankom sloju nanesete na oštećeno mesto i lagano utapkate kako bi se uklopio sa ostatkom površine. Bitno je ne preterati – malo laka daje najbolji efekat.

Đonovi kao novi uz pomoć paste za zube

Najprljaviji deo patika obično su đonovi. Pasta za zube, posebno ona sa blagim abrazivnim efektom, može ih efikasno očistiti. Nanesite je na staru četkicu i istrljajte prljave delove kružnim pokretima, pa isperite – razlika će biti odmah vidljiva.

Dubinsko čišćenje za tvrdokorne mrlje

Ako su patike ozbiljnije zaprljane, kombinacija sode bikarbone, sirćeta i malo vode može napraviti čudo. Napravite gustu smesu, nanesite je na patike i ostavite nekoliko minuta da deluje, pa isperite. Ova metoda ne samo da uklanja mrlje, već i osvežava boju.

Kako očistiti osetljive materijale

Kožne patike zahtevaju nežniji pristup. Najbolje je koristiti blagi sapun i meku krpu ili sunđer, uz minimalno vode. Nakon čišćenja, ostavite ih da se prirodno osuše, bez izlaganja toploti, kako bi zadržale oblik i kvalitet.

Uz malo truda i ove jednostavne trikove, vaše bele patike mogu ponovo izgledati besprekorno – bez skupih sredstava i odlaska kod obućara.