Niko ne želi da razmišlja o razvodu dok je u fazi „medenog meseca“. To je nešto što se dešava samo drugim ljudima, zar ne?

Iako se stopa razvoda u Sjedinjenim Američkim Državama tehnički smanjuje (ovaj trend traje još od osamdesetih godina) približno 40% brakova se i dalje završi razvodom. A realnost je da mnogi razvodi nisu samo odluka koju donesete preko noći, već rezultat niza događaja — godina nagomilanih problema koji se talože i vrše pritisak na odnos dok se on na kraju ne raspadne.

Advokati za razvode se svakodnevno susreću sa neuspelim vezama, pa su veoma dobro upoznati sa najčešćim razlozima zbog kojih brakovi pucaju. Neki njih su podelili pravila kojih se lično pridržavaju u sopstvenim brakovima kako bi održali svoj brak snažnim i izbegli bolan i haotičan razvod.

Ne vode evidenciju

Vaše partnerstvo neće uvek delovati ravnopravno i biće perioda kada jedno od vas nosi mnogo veći teret. Žrtve su neizbežne, obaveze postaju teške, a frustracija može da raste. Ali stalno „vođenje računa“ o tome ko je šta uradio recept je za ogorčenost i raspad veze.

„Ovo je nešto što često viđam za stolom tokom medijacije — godine tokom kojih ljudi u tišini vode evidenciju o tome ko šta radi u braku, i ogorčenost koja se zbog toga nagomila“, kaže Mardi Čedvik-Balkom, advokat i medijator za razvode za Real Simple. „U mom braku, koji je drugi brak za oboje, razgovaramo o našem doprinosu. Iako se trudimo da sve podelimo ravnopravno, znamo da to nije uvek moguće.“

Važno je i to da ne pretpostavljaju da će neko automatski nešto uraditi. Umesto toga, razgovaraju o tome. Ako se neko od njih oseća potcenjeno ili preopterećeno, to iznosi mirno i zajedno preispituju situaciju. Manje fokusiranja na striktnih 50/50, a više na međusobnu svest i poštovanje — to daje bolje rezultate.

Ne igraju na „kvarno“

Svađe su neizbežne u vezi, a neki čak smatraju da su nesuglasice važne za zdrav odnos. Ipak, postoji pravi i pogrešan način da se svađate. Najbolji pristup je da budete tim i da problem posmatrate kao nešto što rešavate zajedno — što je potpuno drugačije od pristupa „moram da pobedim u raspravi“.

„Advokati vide koliko štetno može biti kada sukobljeni način razmišljanja postane uobičajena dinamika između partnera. Fokusiranje na rešenja, a ne na pobedu, pomaže parovima da prođu kroz nesuglasice bez eskalacije konflikta“, kaže Kimberli Miler, terapeutkinja za brak i porodicu.

Ona dodaje: „Ako razgovor počne da postaje napet, često napravim pauzu i kažem nešto poput: ‘Hajde da pronađemo rešenje koje odgovara oboma.’ Ta mala promena u jeziku pomaže da razgovor ostane konstruktivan.“

Čedvik-Balkomova se slaže da je samoregulacija ključna, naročito kada odnos (ili život uopšte) postane napet.

„U našem braku ozbiljno shvatamo regulaciju nervnog sistema. Vidim, kako za stolom u medijaciji, tako i na sudu i kod kuće, koliko brzo stvari eskaliraju kada smo van ravnoteže. Ne možemo efikasno da komuniciramo kada smo preplavljeni emocijama, ljuti ili iscrpljeni.“

Kada je reč o svađama, Milerova naglašava da decu treba držati podalje od njih. Advokati za razvode često vide dugoročne posledice kada se deca uvlače u sukobe roditelja. To ne samo da komplikuje pitanja starateljstva, već može biti i emocionalno štetno za decu.

„Držanje dece podalje od nesuglasica odraslih pomaže da ih zaštitimo i očuvamo zdrave porodične odnose. Kada deca vide da rešavate manje konflikte na način pun poštovanja, to im može pomoći da nauče važne veštine kompromisa i kreativnog rešavanja problema“, objašnjava Milerova. „Moj suprug i ja se trudimo da nesuglasice rešavamo nasamo. Ako imamo nešto da razjasnimo, sačekamo da deca ne budu prisutna.“

Ne kriju finansije

Svaki advokat sa kojim smo razgovarali stavio je ovo na vrh liste, naglašavajući da su finansije jedan od najvećih izvora konflikta koje viđaju kod klijenata. Problemi mogu uključivati finansijsku neveru, neravnomernu podelu finansijskih obaveza (kada jedna osoba vodi sve finansije), kao i lošu komunikaciju.

„Bilo da imate zajednički ili odvojene račune, razgovarajte o tome šta imate, šta trošite, šta štedite i koliko dugujete“, kaže advokat Sara Džejkobs. „Vrlo često, nedostatak finansijske transparentnosti je glavni uzrok razvoda.“

Ona dodaje da je to u mnogim slučajevima povezano i sa finansijskim zlostavljanjem, ali čak i kada ne postoji loša namera, nedostatak razumevanja finansijske situacije može dovesti do prekomerne potrošnje, lošeg upravljanja novcem i ozbiljnih problema koji se kasnije samo produbljuju tokom razvoda. Zaključak je da finansije treba redovno zajednički preispitivati — uključujući troškove, planove za dugove, promene prihoda i veće kupovine.

