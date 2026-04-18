Ponekad je i sam pogled na sudoperu punu sudova ili gomilu neopeglanog veša dovoljan da izazove suze.

Problem nije u nedostatku vremena, već u tome što izostaje unutrašnja snaga da se napravi i najjednostavniji pokret.

Okolina često donosi brze zaključke i etiketira nas kao nemarne ili lenje domaćice.

Ipak, iza te nepokretnosti koju drugi tumače kao manjak volje često stoji duboka emotivna iscrpljenost.

Razlika između lenjosti i sagorevanja ogleda se pre svega u unutrašnjem doživljaju. Lenjost podrazumeva svesnu odluku da se nešto ne uradi jer postoji želja da se vreme provede u nečemu prijatnijem.

Psihološki umor, s druge strane, javlja se kada postoji želja da se prostor dovede u red, ali telo ne uspeva da odgovori na tu nameru.

Kod žena u Srbiji ovo stanje često proizlazi iz nevidljivog rada koji podrazumeva stalno planiranje, pamćenje i brigu o drugima, što dugoročno iscrpljuje unutrašnje resurse.

Kada dođe do emotivne iscrpljenosti, i najjednostavniji kućni poslovi mogu delovati kao nepremostiva prepreka.

Dom se često može posmatrati kao odraz unutrašnjeg stanja. Stručnjaci ističu da prostor u kojem živimo neretko prati ono što se dešava u našem umu.

Ako je prisutan hronični stres, nered u kući ne govori o nesposobnosti, već može ukazivati na mentalno preopterećenje.

Mnoge žene nose teret generacijskih očekivanja da dom mora biti besprekorno uređen bez obzira na umor.

Važno je dozvoliti sebi da u određenim trenucima prioritet postanu mir i odmor, umesto stalne potrebe za savršenim redom.

Emotivna iscrpljenost se ne povlači nakon jednog kvalitetnog sna, već traje duže i utiče na svakodnevno funkcionisanje.

Može se prepoznati kroz osećaj težine u telu, razdražljivost i gubitak interesovanja za aktivnosti koje su ranije pričinjavale zadovoljstvo.

Ako i sama pomisao na kućne obaveze izaziva snažne emocionalne reakcije, to može biti znak da je potrebno stati i oporaviti se.

U takvim situacijama važnije je usmeriti energiju na oporavak nego na dodatne zadatke ili spoljašnja očekivanja.

Društvene mreže često prikazuju idealizovane slike savršeno uređenih domova, što može stvoriti pritisak i osećaj krivice.

Važno je imati na umu da takvi prikazi ne odražavaju svakodnevnu realnost, već pažljivo odabrane trenutke.

Dozvola sebi da se bude nesavršen i da dom služi za život, a ne za prikazivanje, može doneti značajno olakšanje.

