Ako su slavine, tuš ili drugi metalni delovi u kupatilu izgubili sjaj i pojavila se rđa, rešenje se možda krije u frižideru. Jedna žena podelila je na Fejsbuku jednostavan trik za koji tvrdi da joj je pomogao da zapuštene metalne površine ponovo izgledaju mnogo bolje.

Kada se uselila u novu kuću, zatekla je tuš i metalnu šipku prekrivene rđom. Umesto jakih sredstava za čišćenje, odlučila je da isproba neobičnu kombinaciju, kečap i aluminijumsku foliju.

Kečap na rđu, pa folija u ruke

Postupak je jednostavan. Na zarđalu metalnu površinu nanese se sloj kečapa i ostavi nekoliko minuta da deluje. Potom se komad aluminijumske folije zgužva i njime se pažljivo pređe preko problematičnog mesta. Na kraju površinu treba dobro isprati i obrisati suvom krpom.

Kečap može da pomogne zbog kiselina koje sadrži, uključujući sirćetnu kiselinu iz sirćeta i kiseline iz paradajza, koje mogu da deluju na površinske naslage rđe.

Ipak, trik nije za svaku površinu. Pre nego što krenete da ribate celu slavinu ili tuš, najbolje je da ga prvo isprobate na malom, manje vidljivom mestu. Poseban oprez potreban je kod dekorativnih, obojenih i osetljivih premaza, jer abrazivno trljanje folijom može da ih ošteti.