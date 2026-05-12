Ovog leta plava kosa dobija potpuno novo lice. Posle godina dominacije hladnih platinastih tonova i savršeno izvučenog balayage-a, u prvi plan dolaze mekše, prirodnije i opuštenije nijanse plave.

Trendovi ovog leta favorizuju kosu koja izgleda kao da ju je nežno posvetlelo sunce, a ne višesatno sedenje kod frizera.

Stručnjaci za kosu kažu da leto 2026. donosi odmak od „previše sređenog“ izgleda. Umesto savršenstva, sada je u modi luksuzna nonšalancija. Plava više nije sinonim za ledene tonove, već za toplinu, mekoću i zdrav izgled kose.

Vikend plava je najveći hit leta

Jedan od najvećih trendova ove sezone je takozvana „vikend plava“. Reč je o nijansi koja kombinuje nežne zlatne tonove i vrlo diskretno posvetljivanje.

Kosa izgleda kao da ste vikend provele na suncu i svežem vazduhu, a ne u salonu.

Frizeri naglašavaju da je poenta upravo u prirodnom efektu – kosa ne sme da izgleda previše ofarbano niti savršeno namešteno. Ovaj trend inspirišu romantične i bezvremenske plavuše poput Margo Robi.

Velika prednost ove nijanse je i lakše održavanje, jer izrastak nije toliko primetan kao kod ledeno plavih tonova.

Vraćaju se pramenovi iz devedesetih, ali u modernijoj verziji

Veliki povratak ove godine doživljavaju i pramenovi, ali mnogo suptilniji nego početkom 2000-ih.

Zaboravite jake kontraste i skoro bele pramenove oko lica. Novi trend donosi mekane prelaze koji izgledaju kao da ih je osunčalo leto.

Inspiracija dolazi od čuvene Rejčel Grin iz serije „Prijatelji“, pa frizeri sada koriste tehnike koje daju topliji i prirodniji efekat.

Ovakvi pramenovi licu daju svežinu, dimenziju i mladalački izgled, a mogu se prilagoditi gotovo svakom tenu kože.

Pudrasto biserna plava donosi vintage eleganciju

Jedan od najelegantnijih trendova leta 2026. svakako je „pudrasto biserna plava“.

Ova nijansa kombinuje kremaste plave tonove i nežne sivkaste podtonove, pa kosa dobija sofisticiran i pomalo retro izgled.

Za razliku od ultra sjajnih plavih nijansi koje su bile popularne prethodnih sezona, ova deluje elegantno, blago matirano i veoma luksuzno.

Posebno lepo stoji kraćim i srednje dugim frizurama jer naglašava teksturu kose i daje veoma prefinjen izgled.

„Barn girl blond“ je najluksuznija prirodna plava

Društvene mreže trenutno su opsednute trendom pod nazivom „barn girl blond“.

Reč je o mirnijoj peščanoj plavoj nijansi sa malo tamnijim korenom i svetlijim krajevima.

Ovakvu kosu već nose Bela Hadid, Lili-Rouz Dep i ponovo Margo Robi.

Za razliku od klasične „beach blond“ nijanse koja izgleda kao da ste upravo došle sa mora, ova plava deluje sofisticiranije, skuplje i elegantnije.

Mnogi je zato nazivaju najodraslijom i najluksuznijom plavom nijansom ovog leta.

Prirodna plava je najveći trend godine

Zajedničko svim trendovima ove sezone jeste prirodan izgled.

U modi više nisu hladni tonovi i savršeno urađeni prelazi, već mekoća, toplina i kosa koja izgleda zdravo i negovano.

Leto 2026. donosi plave nijanse koje deluju luksuzno, ali bez preterivanja – upravo zato ih žene širom sveta već masovno traže u frizerskim salonima.