Kada govorimo o frizurama koje su osvojile srca modnih entuzijasta, zavesa šiške uvek zauzimaju posebno mesto. Ova frizura ističe se svojom sposobnošću da uokviri lice i dodaje dimenziju kosi, ali poslednjih meseci, novi stil šiški sve više dolazi u prvi plan – wispy bangs.

Wispy šiške, koje su postale pravi hit krajem prošle godine, oduševile su brojne poznate dame poput Tejlor Hil i Emili Ratajkovski. Ovaj stil šiški brzo se proširio društvenim mrežama i stekao veliki broj obožavatelja, a čini se da će biti i ključni trend ove sezone.

Wispy šiške, u prevodu „prozračne šiške“, su karakterisane nežnijim i prozračnijim izgledom u poređenju s klasičnim šiškama. Za razliku od standardnih šiški koje često potpuno prekrivaju čelo, wispy šiške su ređe, što omogućava da se čelo više vidi i donosi lagani, neformalni utisak. Ovaj stil šiški odličan je izbor za one koji žele malo odvažniji izgled od tradicionalnih šiški, ali ne žele drastične promene.

Ako ste odlučili isprobati ovaj trend, evo nekoliko saveta za stilizovanje wispy šiški kako bi izgledale savršeno:

Ravna ili talasasta kosa

Ako imate ravnu ili talasastu kosu, najbolje je koristiti prste i fen za kosu kako biste šiške osušili napred-nazad. Ovo će vam pomoći da postignete prirodan razmak i lagani, lepršavi izgled. Nakon što su šiške suve, pošpricajte ih laganim fleksibilnim lakom za kosu kako biste zadržali njihov oblik, ali izbegavajte preterano oblikovanje.

Kovrdžava kosa

Za one s kovrdžavom kosom, preporučuje se korišćenje lagane kreme za uvijanje. Ostavite kosu da se prirodno osuši ili koristite difuzor za kontrolisano sušenje. Na kraju, pošpricajte šiške laganim lakom za kosu koji će omogućiti da se kose kreće, a da ne bude preteška.

Roleri za kosu

Ako želite dodatni volumen ili definiciju, možete isprobati i korišćenje rolera za kosu. Ovaj postupak možete videti u Instagram videu koji pokazuje kako postići savršen izgled wispy šiški.

Wispy šiške su savršene za sve one koji žele dodati novu dimenziju svojoj frizuri bez drastičnih promena. Njihov suptilan i prirodan izgled omogućava lako usklađivanje s različitim stilovima i dužinama kose. Bilo da se odlučite za ovaj trend kako biste osvežili izgled ili jednostavno želite isprobati nešto novo, wispy šiške će zasigurno dodati sofisticiranost i šik vašoj svakodnevnoj frizuri.

Video: