Dok su godinama svetle nijanse i klasični frenč bili prvi izbor za leto, ove sezone u fokusu je potpuno drugačiji trend. Crni pedikir postao je jedan od najtraženijih u salonima, jer ostavlja utisak elegancije, odvažnosti i lako se uklapa uz gotovo svaki letnji stajling.

Crni lak na noktima više nije rezervisan samo za jesen i zimu. Naprotiv, u kombinaciji sa preplanulim tenom i otvorenom obućom izgleda posebno efektno, zbog čega ga sve češće biraju ljubiteljke minimalističkog, ali upečatljivog izgleda.

Ovaj trend odlično se slaže sa sandalama svih boja i materijala, od kožnih modela u neutralnim tonovima do metalik i jarkih letnjih varijanti. Upravo zbog svoje svestranosti mnoge žene odlučuju se da tokom cele sezone ostanu verne crnom pedikiru.

Pored estetskog utiska, crni lak ima i praktičnu prednost. Manja oštećenja i tragovi nošenja često su manje primetni nego kod svetlijih nijansi, pa pedikir duže izgleda uredno i negovano.

Ako želite pedikir koji odiše samopouzdanjem, elegancijom i modernim stilom, crna boja je jedan od najvećih trendova ovog leta i dokaz da klasika nikada ne izlazi iz mode.