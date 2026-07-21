Porodica proslavljene glumice Olivere Katarine saopštila je da je preminula danas u 87. godini života. Bila je jedna od najvoljenijih umetnica na prostoru bivše Jugoslavije, a publiku je osvajala svojom lepotom, harizmom i izuzetnim talentom. Njene kvalitete prepoznali su i brojni poštovaoci i stručnjaci širom sveta.

Pogled na retrospektivu Kanskog festivala iz 1967. godine otkriva da je Olivera Katarina te godine prisustvovala ovoj prestižnoj filmskoj manifestaciji zajedno sa ekipom filma Skupljači perja. Na crvenom tepihu pojavila se u društvu legendarnog glumca Velimira Bate Živojinović.

Kultno ostvarenje reditelja Aleksandra Saše Petrovića osvojilo je Veliku nagradu žirija na Kanskom festivalu, dok je Olivera Katarina izvođenjem pesme Đelem, đelem dodatno privukla pažnju svetske javnosti i ostavila snažan utisak na prisutne.

Olivera Katarina dobila je priliku da nastupi na završnom koncertu Kanskog festivala te godine, gde je svojim nastupom uveličala ceremoniju zatvaranja. Na istoj večeri nastupile su i Nana Muskuri i Dajan Vorvik.

Nakon velikog uspeha na Kanskom festivalu 1967. godine, Olivera Katarina nastupila je u čuvenoj dvorani Olimpija. Među publikom se nalazio i kultni umetnik Salvador Dali, koji je, prema svedočenjima, bio toliko očaran njenim izgledom i glasom da joj je klečeći odavao priznanje i dugo joj aplaudirao. Salvador Dali bio je poznat i po svom neobičnom stilu života i raskošnim, ekscentričnim zabavama.

Njen veliki povratak u Kan usledio je 2017. godine, kada je festival obeležavao 70 godina postojanja. Tom prilikom prisustvovala je posebnoj projekciji digitalno restaurisane verzije filma Skupljači perja. U dvorani Bunjuel ponovo je izvela pesmu Đelem, đelem, a njen nastup izazvao je veliko oduševljenje publike.

Da podsetimo, Olivera Katarina rođena je u Beogradu kao Olivera Petrović. Njeno detinjstvo bilo je neraskidivo povezano sa Pop Lukinom ulicom, gde je odrastala okružena muzikom.

Kako je svojevremeno pričala, progovorila je i propevala u isto vreme, a njen dom je od najranijih dana ispunjavala pesma.

Njen otac Budimir i majka Katarina, po kojoj je kasnije dobila umetničko ime Olivera Katarina, rano su primetili ćerkinu sklonost ka umetnosti. Ipak, njen otac nije podržavao njenu želju da se bavi scenskim pozivom.