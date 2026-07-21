Ovan

Sreda vam donosi priliku da završite važne obaveze i pokažete inicijativu . Ne dozvolite da vas sitni zastoji izbace iz ravnoteže.

Bik

Dan je povoljan za finansijska pitanja i donošenje praktičnih odluka. Budite strpljivi – rezultati dolaze postepeno.

Blizanci

Vaša komunikacija je na visokom nivou. Očekuju vas zanimljivi razgovori, novi kontakti ili korisne informacije.

Rak

Emotivna stabilnost dolazi kroz iskren razgovor sa bliskom osobom. Ne potiskujte ono što osećate.

Lav

Bićete puni energije i spremni da preuzmete vodeću ulogu. Vaš entuzijazam može inspirisati i ljude oko vas.

Devica

Obratite pažnju na detalje, ali ne dozvolite da vas perfekcionizam uspori. Dan je odličan za završavanje započetih poslova.

Vaga

Društveni život donosi lepe trenutke. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti.

Škorpija

Posao i odgovornost dolaze u prvi plan. Vaša upornost biće nagrađena, a neko može prepoznati vaš trud.

Strelac

Dan je povoljan za učenje, putovanja i širenje vidika. Pratite svoju intuiciju kada donosite važne odluke.

Jarac

Finansijska pitanja zahtevaju pažljivo planiranje. Izbegavajte impulsivne odluke i oslonite se na proverene informacije.

Vodolija

Partnerski odnosi traže otvorenu komunikaciju. Iskrenost i razumevanje pomoći će da rešite nesporazume.

Ribe

Posvetite više pažnje svom zdravlju i svakodnevnim navikama. Dobra organizacija i dovoljno odmora doneće vam osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira.

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