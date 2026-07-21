Način na koji započinjemo jutro često određuje kako ćemo se osećati tokom ostatka dana. Umesto da odmah posegnete za telefonom, stručnjaci preporučuju da prvih nekoliko minuta posvetite sebi.

Čaša vode nakon buđenja pomaže organizmu da nadoknadi tečnost izgubljenu tokom noći, dok kratko istezanje ili nekoliko minuta lagane šetnje mogu doprineti boljoj cirkulaciji i većem nivou energije.

Boravak na dnevnom svetlu ujutru takođe može pomoći organizmu da lakše reguliše unutrašnji biološki sat, što pozitivno utiče na budnost i kvalitet sna naredne noći.