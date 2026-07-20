Ovan

Pred vama je dinamičan dan ispunjen obavezama. Moguće je da ćete dobiti priliku da završite posao koji vas je dugo opterećivao. U ljubavi pokažite više strpljenja i saslušajte partnera.

Bik

Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Dobar je trenutak da razmislite o štednji ili novom načinu organizacije budžeta. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja.

Blizanci

Komunikacija će vam biti najveći adut. Lako ćete rešavati nesporazume i ostaviti dobar utisak na ljude iz poslovnog okruženja. Veče je idealno za druženje i opuštanje.

Rak

Očekuje vas važna odluka koja bi mogla da utiče na naredni period. Verujte svojoj intuiciji i ne dozvolite da tuđa mišljenja utiču na vaše planove. Na emotivnom planu moguć je lep razgovor sa voljenom osobom.

Lav

Vaša energija privlači pažnju gde god da se pojavite. Moguće su pohvale ili priznanje za trud koji ste ulagali. Iskoristite dan da pokrenete ideju o kojoj dugo razmišljate.

Devica

Organizacija će vam pomoći da bez stresa završite sve obaveze. Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete da promenite. Veče provedite u mirnijoj atmosferi i odmorite se.

Vaga

Dan donosi priliku za nova poznanstva i zanimljive razgovore. Ako ste u vezi, partner bi mogao da vas iznenadi lepim gestom. Na poslu se otvaraju mogućnosti za saradnju.

Škorpija

Moguće je da ćete dobiti informacije koje će promeniti vaš pogled na jednu situaciju. Ne donosite ishitrene odluke i sačekajte da sagledate sve činjenice.

Strelac

Želja za promenom biće izraženija nego inače. Razmislite o novim planovima ili putovanju koje vas odavno privlači. U ljubavi vas očekuje više razumevanja i iskrenosti.

Jarac

Vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Moguće su pozitivne vesti vezane za posao ili finansije. Ne zaboravite da odvojite vreme i za odmor.

Vodolija

Neočekivana poruka ili poziv mogli bi da vam ulepšaju dan. Budite otvoreni za nove prilike, posebno kada je reč o poslovnim kontaktima. Veče donosi prijatno iznenađenje.

Ribe

Intuicija će vas danas odvesti u pravom smeru. Posvetite više pažnje sebi i svojim potrebama. Na emotivnom planu moguće je razrešenje dileme koja vas već neko vreme opterećuje.