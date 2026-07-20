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Novac stiže kada se najmanje nadaju: Ova 2 znaka horoskopa će doživeti finansijski bum!

Dva znaka horoskopa očekuje finansijski procvat ovog leta.

Autor:  Vesna Vukadinović
20.07.2026.13:42
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Novac stiže kada se najmanje nadaju: Ova 2 znaka horoskopa će doživeti finansijski bum!
Foto: Shutterstock | RomanR
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Do kraja leta stižu velike promene za dva horoskopska znaka. Prema astrološkim tumačenjima, pred njima se nalazi period ispunjen novim prilikama, finansijskim napretkom i ličnim zadovoljstvom.

Nakon izazovnih meseci, zvezde im konačno šalju podršku koja bi mogla da promeni tok događaja u njihovu korist. To su:

Lav

Lavovi iza sebe ostavljaju period pun izazova, neizvesnosti i osećaja da stvari ne napreduju željenim tempom. Do kraja leta stiže potpuno drugačija energija.

Astrolozi ističu da će Lavovi imati priliku da zablistaju na poslovnom planu, ostvare značajne kontakte i dobiju priznanje za trud koji su ulagali tokom prethodnog perioda. Moguće su i nove poslovne ponude, napredovanje ili dodatni izvori prihoda.

Finansijska situacija postepeno će se popravljati, a samopouzdanje će rasti iz dana u dan. Ključ uspeha biće spremnost da izađu iz zone komfora i prihvate nove izazove.

Leto bi moglo da im donese i pozitivne promene na ljubavnom planu, kao i poznanstva koja će imati važnu ulogu u budućnosti.

Vodolija

Za Vodolije ostatak leta označava početak potpuno nove životne faze. Promene koje su dugo priželjkivali sada konačno dolaze.

Finansijski problemi mogli bi da ostanu iza njih zahvaljujući novim poslovnim prilikama, projektima ili izvorima zarade. Astrolozi savetuju Vodolijama da ne ignorišu prilike koje im se ukazuju, čak i ako deluju rizično na prvi pogled.

Pored materijalnog napretka, očekuje ih i zadovoljstvo u privatnom životu, kao i osećaj da konačno imaju kontrolu nad sopstvenom sudbinom.

Video:

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