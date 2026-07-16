Haljina je jedan od najpraktičnijih komada garderobe za leto, a uz pravi kroj može vizuelno izdužiti figuru i skrenuti pažnju sa stomaka. Umesto širokih modela bez forme ili preuskih haljina koje ističu svaki detalj, birajte krojeve koji naglašavaju struk i prave uravnoteženu siluetu. Važnu ulogu igra i materijal - čvršće tkanine bolje zadržavaju oblik i laskaju figuri.

1. Haljina-prsluk

Modeli od lana ili debljeg pamuka sa jasnom formom odličan su izbor za svakodnevne kombinacije. Njihov kroj oblikuje siluetu bez preteranog prijanjanja uz telo.

2. Haljina na preklop

Ovaj bezvremenski model jedan je od najboljih za prikrivanje stomaka. Preklop i vezivanje u struku stvaraju efekat vitkije figure, dok dodatni sloj tkanine diskretno prekriva problematičnu zonu.

3. Haljina sa visokim strukom

Modeli kod kojih je linija struka podignuta iznad prirodnog položaja mogu vizuelno izdužiti figuru i sakriti stomak. Ipak, najbolje je izbegavati previše raskošne suknje koje dodaju volumen.

4. Haljine sa optičkim efektimaVertikalne pruge i pažljivo raspoređeni blokovi boja mogu učiniti figuru vitkijom. Ovakvi vizuelni trikovi pomažu da se pažnja usmeri na najlepše delove tela, a silueta izgleda skladnije.





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