Tako tvrdi londonski plastični hirurg Hulian de Silva, koji je uporedio lica poznatih plemkinja s tim grčkim merama i došao do zaključka da je Dajana bila najlepša, jer se njeno lice najviše podudara s njim.

Zlatne crte lica nastale su u antičkoj Grčkoj, a njime se pokušavalo utvrditi fizičko savršenstvo.

Tu je matematičku formulu koristio Leonardo da Vinči u izradi svog poznatog dela Vitruvijevog čoveka. Brojni naučnici nakon toga su ga usvojili u određivanju savršene lepote.

Prema njegovim izračunima, Dajana je bila najlepša, a slede je jordanska kraljica Ranija i pokojna Grejs Keli iz Monaka. Dajanine snaje Megan Markl i Kejt Midlton su na četvrtom i petom mestu.

- Dajana, Megan i Kejt sve su vrlo lepe žene. Ali kad se njihova lica uporede s grčkim idealom lepote, Dajana se penje na vrh - rekao je Da Silva za Dejli Mejl.

Pojasnio je da je Dajana postigla najviši broj bodova zbog oblika svog lica, širine nosa, područja oko obrva i čela.

- Najgore su prošle njena brada i usne. Usne su joj tanke i lošeg oblika, a brada joj je manje klasičnog oblika nego kod drugih žena - rekao je.

Princeza Rania najljepša je živuća plemkinja, a velik broj bodova donijeli su joj brada i usne. Bodove je pak izgubila na nosu i području oko obrva.

Kao i kod princeze Dajane, i kod Grejs Keli "problematična" je bila brada, dok su njene oči gotovo savršene.

Iako nije dobila najviši broj bodova, Megan Markl ima "prelepu simetriju lica", tvrdi Da Silva te dodaje da je najbliža grčkom pojmu lepote.

Kate je dobila bodove na razmaku između nosa i usta te razmaku između očiju, a poput svoje svekrve, izgubila ih je na obliku brade.