Bermude koje su donedavno mnogi smatrali staromodnim komadom garderobe ovog leta doživljavaju veliki povratak. Takozvane "bakine bermude" postale su jedan od najvećih modnih trendova 2026. godine, jer spajaju udobnost, eleganciju i praktičnost.

Videćete ih svuda, na gradskim ulicama, u kancelarijama, na letovanjima, ali i u večernjim izlascima. Njihova najveća prednost je to što se lako kombinuju i mogu da izgledaju podjednako ležerno i veoma elegantno.

Ali postoji jedna caka da bi ceo stajling izgledao moderno, veoma je važno kakvu obuću ćete izabrati.

Zašto su "bakine bermude" ponovo u modi?

U svetu mode poznate su kao granny shorts. To su nešto duže bermude koje se završavaju oko kolena ili malo ispod njega, a ime su dobile jer podsećaju na modele koje su nekada nosile naše bake.

Današnje verzije, međutim, nemaju mnogo veze sa starim krojevima. Prave se od lana, pamuka i drugih laganih materijala, imaju visok struk i lepo prate liniju tela, pa figura izgleda mnogo skladnije.

Upravo zato ih modne zaljubljenice sve češće biraju umesto klasičnih kratkih pantalona.

Sandale sa tankim kaišićima su pun pogodak

Ako želite da izgledate ženstveno i elegantno, najbolji izbor su sandale sa tankim kaišićima.

Pošto su bermude nešto duže i daju malo više volumena donjem delu tela, nežna obuća pravi savršen balans. Odlično izgledaju ravne sandale, modeli sa malom petom, ali i japanke sa elegantnim kaišićima koje su ovog leta veliki hit.

Ova kombinacija je idealna za posao, šetnju gradom ili večeru na otvorenom.

Mokasine za dame koje vole klasiku

Ako više volite poslovni ili klasičan stil, sa mokasinama ne možete da pogrešite.

Ovog leta posebno su popularni modeli sa tanjim đonom, koji deluju laganije i elegantnije nego glomazne mokasine koje su bile moderne prethodnih sezona.

Uz bakine bermude odlično izgledaju široka košulja ili jednostavna majica bez rukava.

Baletanke su ponovo u centru pažnje

Jedna od najlepših kombinacija ovog leta svakako su bermude i baletanke.

Posebno su moderne baletanke sa špicastim vrhom, modeli Meri Džejn, ali i klasične sa zaobljenim vrhom.

Ovakva kombinacija izgleda sofisticirano, a pritom je toliko udobna da je možete nositi ceo dan.

Novi trend koji deli mišljenja

Ako volite da eksperimentišete, možda će vam se dopasti i takozvane "snikerinke", spoj patika i baletanki.

Iako mnogima još uvek deluju neobično, modne influenserke ih obožavaju jer klasičnim bermudama daju moderan i urban izgled.

Kako da ih nosite da biste izgledali skupo?

Pravilo je veoma jednostavno. Pošto su bermude duže i malo šire, najbolje izgledaju uz laganiju obuću i jednostavniji gornji deo garderobe.

Tako ćete dobiti skladnu siluetu koja izgleda moderno, elegantno i veoma ženstveno.

Upravo zato su bakine bermude jedan od onih komada koje ćete ovog leta nositi od jutra do večeri, bilo da idete na posao, kafu sa prijateljicama, šoping ili večernju šetnju.