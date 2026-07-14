Maska za lice koja se često dovodi u vezu sa mladalačkim izgledom Sofije Loren može se koristiti do sedam dana, a prvi efekti primetni su već nakon prvog nanošenja. Koža postaje osvežena, mekana i vidljivo negovanija.

Legendarna glumica Sofija Loren u septembru će proslaviti 92. rođendan. Iako se danas retko pojavljuje u javnosti, svaki njen izlazak izaziva veliko interesovanje i potvrđuje da je i dalje simbol elegancije, negovanog izgleda i prepoznatljivog šarma. Njeno lice, prirodan sjaj i mladalački izgled decenijama privlače pažnju i izazivaju divljenje širom sveta.

Tokom bogate glumačke karijere Sofija Loren postala je prepoznatljiva ne samo po izuzetnom talentu, već i po pažljivo negovanom izgledu. Vremenom su u javnost dospele brojne priče o njenim ritualima lepote, među kojima se izdvaja jednostavna maska za lice koju je lako pripremiti kod kuće i koristiti kao dodatnu negu za kožu.

Ova hranljiva maska za lice priprema se od samo četiri sastojka i može doprineti svežijem, mekšem i negovanijem izgledu kože. Zahvaljujući želatinu, koji je njen glavni sastojak, koža može delovati zategnutije i elastičnije, dok se sitne linije i bore mogu učiniti manje vidljivim.

Potrebni sastojci:

1 kesica želatina150 grama kajmaka, a po želji možete koristiti i mleko ili jogurt

1 kašičica glicerina

1 kašičica meda

Način pripreme:

Želatin pomešajte sa kajmakom i ostavite smesu u frižideru između šest i osam sati. Nakon toga lagano zagrevajte na pari uz neprekidno mešanje, sve dok se želatin u potpunosti ne rastopi.

Kada sklonite posudu sa vatre, umešajte med i glicerin, pa sve dobro sjedinite. Ostavite nekoliko minuta da se smesa prohladi, a zatim je nanesite na prethodno očišćeno lice, vrat i dekolte.

Masku ostavite da deluje 20 do 25 minuta. Nakon toga uklonite je mekanim peškirom, ostatke isperite prvo toplom, a zatim hladnom vodom.

Pripremljena maska može da se čuva u frižideru do sedam dana i koristi svakodnevno. Prvi rezultati mogu biti primetni već nakon prvog nanošenja, a redovna upotreba može doprineti negovanijem i svežijem izgledu kože.

Video: