Šeron Klark (54) je vodila zdrav i aktivan život. Kada je počela osećati stalan umor i patiti od noćnog znojenja, simptome je pripisala menopauzi, što je česta pojava kod žena njenih godina.

Međutim, ono što se činilo kao uobičajena hormonalna promena, pokazalo se kao simptom agresivnog raka krvi, zbog kojeg je samo nekoliko sati nakon planinarenja hitno hospitalizovana, piše Daily Star.

Tog 26. jula 2025. godine, Šeron je s prijateljima ustala u pola četiri ujutru kako bi se popela na planinu Ketbels u umbriji i dočekala izlazak sunca. Osećala se dobro, aktivno i zdravo. Kako je ispričala, ništa u njenom ponašanju ili izgledu nije upućivalo na to da je ozbiljno bolesna.

"Nikad u životu nisam bila bolesna, osim prehlade. Kad sam se počela osećati umorno i znojiti se, jednostavno sam mislila da je to zbog mojih godina. Nisam išla kod lekara. Pretpostavila sam da je menopauza", izjavila je ova majka dvoje dece.

No, nakon povratka s planinarenja, počela je osećati jake bolove u grudima. Njeni prijatelji odmah su pozvali hitnu pomoć. Lekari su je hitno prevezli u bolnicu pod sumnjom na srčani udar. Takva procena je česta kod žena u menopauzi, s obzirom na to da hormonalne promene u tom periodu povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti, a simptomi poput umora, znojenja i bolova mogu biti atipični i pogrešno protumačeni.

Dijagnoza akutne mijeloične leukemije

U bolnici su pretrage otkrile pravi uzrok njenih tegoba. Bol u grudima koji je Šeron osećala nije bila posledica srčanog udara, već bol u kostima uzrokovana leukemijom. Do kraja istog dana, dobila je dijagnozu akutne mijeloične leukemije (AML), agresivnog raka krvi za koji nikada nije mislila da bi je mogao pogoditi.

"Nisam mislila da je leukemija nešto što bih ja mogla dobiti. Smatrala sam da je to dečija bolest ili nešto što se događa starijim ljudima. Sve se moglo završiti potpuno drugačije. Znam koliko sam srećna", rekla je Šeron.

U roku od nekoliko dana prebačena je u bolnicu Frimen u Njukastlu, gde je započela s intenzivnom hemoterapijom. Jedan od lekova koje je primala bio je doksorubicin, citostatik poznat i pod nadimkom "crveni đavo" zbog svoje crvene boje i teških nuspojava. Tretmani su je ostavili u teškom stanju. U jednom trenutku, zbog niskog broja trombocita, došlo je do krvarenja iza očiju, što joj je trajno oštetilo vid.

Uprkos svemu, nije se predavala. "Imate samo dva izbora. Sedeti i žaliti sami sebe ili se boriti. Ja sam odabrala borbu", odlučno je poručila.

Podizanje svesti o simptomima

Zahvaljujući lečenju, Šeron je sada u remisiji i ostaćr na terapiji održavanja do 2027. godine. Svoju priču odlučila je podeliti kako bi podigla svest o simptomima leukemije koje je lako zanemariti.

Kolin Dajer, izvršni direktor organizacije Leukaemia Care, naglasio je važnost njene priče. "Šeronina priča savršeno ilustruje zašto je naša kampanja 'Uočite leukemiju' važna. Bila je zdrava, aktivna žena koja je mislila da su njeni simptomi samo deo menopauze. Nekoliko sati nakon uspona na planinu, rečeno joj je da ima agresivan oblik raka krvi", rekao je Dajer.

"Leukemija ne diskriminiše, a njene simptome je često lako odbaciti. Zato je podizanje svesti ključno. Što pre ljudi prepoznaju znakove i potraže pomoć, to pre mogu dobiti lečenje koje im može spasiti život", dodao je.

Nakon što je mesecima bila na bolovanju, Šeron se vratila na posao u fabriku kreveta sa skraćenim radnim vremenom. Postupno se vraća i fizičkoj aktivnosti, ponovo hoda i trči kad god može, a nedavno je uspela završiti i trku od pet kilometara.

Veliku motivaciju Šeron je pronašla u frazi koju joj je jednom rekla medicinska sestra: "Budi ratnik, a ne paničar". Kako kaže, to joj je pomoglo da ostane snažna. "Nema smisla brinuti o stvarima koje se još nisu dogodile. Samo morate ostati jaki i prihvatati dan po dan", zaključila je.

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