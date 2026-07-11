Švedska pevačica Agneta Feltskog (76), članica legendarne grupe "ABBA", stekla je slavu vrhunskim vokalom, a na privatnom planu doživela je brojne nedaće.

Agneta je počela da se bavi muzikom kao tinejdžerka, kada je nastupala u lokalnom bendu. Pravi uspeh postigla je od 1972. u grupi "ABBA", a hitovi "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Waterloo" i mnogi drugi se slušaju i danas.

Za kolegu iz grupe, Bjorna Ulvaeusa, udala se početkom jula 1971., a to venčanje je prozvano najpopularnijim u Švedskoj. Pre 52 godine su pobedili na Evroviziji s pesmom "Waterloo", što im je donelo svetsku slavu. Par je bio u braku sve do 1979., a grupa je delovala još iduće tri godine.

Dok su bili na turneji Bjorn je u sobi pored bivše supruge spavao s novom devojkom. Ne samo da se nisu skrivali, Agneta je znala da vodi ljubav sa njenom bliskom prijateljicom Lenom Kalersjo. Bjorn je o Leni govorio u superlativima, a kad su ga novinari upitali o odnosu s bivšom koju viđa svaki dan jer nastupaju u istom bendu, rekao je:

"Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim, teško mi je zamisliti da smo ikada bili u intimnom odnosu. U stvari, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni".

Agnetu su Bjornovi potezi toliko zaboleli da na koncertima nije mogla dati sve od sebe. Završila je na antidepresivima i povukla se iz javnosti. Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, a povodom razvoda je Bjorn napisao i pesmu "The Winner Takes It All", koja govori o ljubavnom raskidu u kojem jedna strana očajnički želi zadržati vezu, dok je druga odlučila krenuti dalje.

Bjorn se kasnije oženio Lenom i dobili su dvoje dece, a 2008. šokirao je svet priznavši da ima demenciju. Rekao je da se ne seća ničega, čak ni najuspešnijih trenutaka s grupom "ABBA".

Agneta je imala još nekoliko veza, ali najgora je bila ona s Gertom van der Grafom, koji je bio opsednut njome od detinjstva. Zaljubili su se 1997. i prekinuli 1999., ali ju je neprestano maltretirao. Dobio je zabranu ulaska u Švedsku na dve godine kada je 2003. upao na Agnetin posed.

Čim je zabrana istekla, opet ju je počeo maltretirati. Snimila je 2004. solo album, ali Gert je uništio sve šanse za dobru promociju jer ju je opet opsedao pa je otkazala intervjue. Danas je zadovoljna svojim životom. Retko viđa bivšeg Bjorna koji živi u Londonu, najčešće za rođendan njihove dece, ali nemaju prisan odnos.

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