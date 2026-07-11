Dijeta sa grejpfrutom često privlači pažnju zbog obećanja da se za samo tri dana može izgubiti nekoliko kilograma. Upravo zbog tog obećanja mnogi je isprobavaju, ali stvarnost je drugačija. Sam grejpfrut ne sagoreva masne naslage tokom noći i nije čarobno rešenje za mršavljenje. Njegova prava vrednost krije se u jednostavnom mehanizmu koji može pomoći pri kontroli apetita i smanjenju ukupnog unosa kalorija. Mnogi koji odustanu od ove dijete naprave istu grešku već prvog dana.

Najčešća greška je način na koji se grejpfrut konzumira. Mnogi ga jedu nakon obroka kao poslasticu, čime se propušta njegov najveći potencijal. Mnogo bolji efekat može imati kada se pojede pre glavnog jela, jer zahvaljujući sadržaju vode i vlakana može doprineti osećaju sitosti i smanjiti količinu hrane koju unesemo kasnije. Još jedna česta greška je dodavanje velike količine šećera kako bi se ublažio njegov kiseo ukus, čime se nepotrebno povećava kalorijski unos.

Razlog zbog kojeg grejpfrut može biti koristan u procesu mršavljenja nije nikakva posebna supstanca koja topi salo, već njegove nutritivne osobine. Ovo voće sadrži malo kalorija, mnogo vode i određenu količinu vlakana. Polovina grejpfruta ima približno 50 kalorija, a kada se pojede pre obroka može pomoći da pojedemo manje glavnog jela. Upravo smanjen unos kalorija stvara kalorijski deficit, koji je ključan za gubitak telesne težine.

Pored uticaja na apetit, istražuje se i veza između grejpfruta, metabolizma i nivoa insulina. Stabilniji nivo šećera u krvi može pomoći u smanjenju naglih napada gladi i boljoj kontroli ishrane tokom dana.

Istraživanja pokazuju da efekat grejpfruta na mršavljenje postoji, ali je umeren i ne treba ga posmatrati kao čudesnu metodu. U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Medicinal Food, istraživanje Kena Fudžioke o uticaju svežeg grejpfruta na telesnu težinu pokazalo je da konzumiranje pola grejpfruta pre obroka može doprineti blagom smanjenju telesne težine i poboljšanju osetljivosti na insulin.

Kako koristiti grejpfrut dijetu na pametan način, bez izgladnjivanja

Kratkotrajan strogi režim od nekoliko dana nije magično rešenje za gubitak kilograma. Ako se nakon toga vratite starim navikama, izgubljena težina se često brzo vrati. Zbog toga grejpfrut ima više smisla posmatrati kao deo zdravije rutine, a ne kao kaznu ili privremeni plan od samo nekoliko dana.

Za bolji efekat važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila. Pojedite polovinu grejpfruta oko dvadeset minuta pre glavnog obroka i nemojte dodavati šećer. Ne preskačite obroke, jer prevelika glad kasnije tokom dana može dovesti do prejedanja i otežati održavanje plana. Unosite dovoljno vode, pošto telo ponekad osećaj žeđi može pogrešno protumačiti kao glad. Takođe, obratite pažnju na kvalitet sna, jer nedostatak odmora može povećati apetit i želju za kaloričnom hranom narednog dana.

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