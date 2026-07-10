Nova sedmica donosi mnogo više od običnih finansijskih promena. Nekome će zazvoniti telefon sa ponudom koju je dugo čekao, nekome će leći novac kada se najmanje nada, dok će pojedini morati da dobro razmisle pre nego što izvade novčanik.

Od 13. do 19. jula zvezde traže jedno – da ne donosite ishitrene odluke. Nije vreme za dokazivanje, već za pametne poteze. Evo kome se smeši dobitak, a ko bi mogao da napravi skupu grešku.

Ovan

Pred vama je sedmica u kojoj ćete imati priliku da zaradite više nego što ste planirali. Moguće je da će vam neko ponuditi dodatni posao ili ćete konačno naplatiti nešto što dugo čekate. Ipak, nemojte odmah sav novac potrošiti. Kraj nedelje donosi iskušenje u vidu velike kupovine koja vam trenutno nije neophodna.

Savet: Ne trošite iz euforije.

Bik

Novac vam dolazi polako, ali sigurno. Upravo to vam najviše odgovara. Ako planirate ulaganje u kuću, renoviranje ili kupovinu nečega što će vam trajati godinama, sada je dobar trenutak. Izbegavajte pozajmice prijateljima.

Savet: Ono što danas sačuvate, uskoro će vredeti duplo.

Blizanci

Telefon će vam biti glavni saveznik. Jedan poziv ili poruka mogu potpuno promeniti finansijsku situaciju. Moguća je ponuda za posao ili saradnju koju ste već otpisali. Ne odbacujte stare kontakte.

Savet: Vratite se jednoj ideji koju ste prerano napustili.

Rak

Ovo je sedmica u kojoj ćete konačno shvatiti koliko vredite. Ako tražite povišicu ili pregovarate oko novca, sada imate dobre šanse. Nemojte se plašiti da tražite ono što zaslužujete.

Savet: Ne potcenjujte svoj rad.

Lav

Pred vama je period u kojem možete privući ozbiljan novac, ali samo ako ne budete čekali da neko drugi napravi prvi korak. Investicija u sebe, edukaciju ili posao može se brzo isplatiti.

Savet: Hrabrost vam ovog puta donosi zaradu.

Devica

Sve držite pod kontrolom, ali ove sedmice ne morate baš svaki dinar da analizirate. Novac neće nestati ako sebi priuštite nešto lepo. Pazite samo na papirologiju i račune.

Savet: Proverite sve pre nego što potpišete.

Vaga

Mogući su neplanirani troškovi, ali i prilika da zaradite preko osobe od poverenja. Nemojte odbijati pozive na poslovne sastanke jer upravo tamo može nastati nova saradnja.

Savet: Najbolje prilike dolaze kroz ljude.

Škorpija

Ovo nije sedmica za finansijski rizik. Ako vam neko obećava brzu i laku zaradu, budite oprezni. Mnogo ćete bolje proći ako ostanete pri proverenom planu.

Savet: Ne verujte svemu što zvuči predobro.

Strelac

Novac vam dolazi kroz putovanja, trgovinu ili komunikaciju. Ako planirate kupovinu automobila ili veću investiciju, sačekajte nekoliko dana i ne žurite sa odlukom.

Savet: Strpljenje će vam uštedeti mnogo para.

Jarac

Vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Moguća je povišica, bonus ili isplata za posao koji ste odavno završili. Samo nemojte preuzimati tuđe obaveze.

Savet: Ne radite besplatno ono što drugi naplaćuju.

Vodolija

Sedmica donosi iznenađenje. Novac može stići iz potpuno neočekivanog izvora – povraćaj duga, nasledstvo, bonus ili stara investicija. Ipak, ne ulazite u rizične poslove samo zato što vam se trenutno sreća osmehnula.

Savet: Iskoristite priliku, ali ostanite razumni.

Ribe

Vi ste među najvećim finansijskim dobitnicima ove sedmice. Sve ono što ste mesecima gradili sada može početi ozbiljno da se isplaćuje. Posebno su naglašeni poslovi vezani za nekretnine, porodični biznis i dugoročna ulaganja.

Savet: Ovo nije trenutak za odustajanje – najveći dobitak tek dolazi.