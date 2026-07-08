Umor posle jela, masne naslage na stomaku koje nikako ne nestaju ili tamne fleke na koži - sve to mogu biti znaci insulinske rezistencije, stanja koje pogađa sve više ljudi, a često dugo prolazi neprimećeno.

Insulinska rezistencija nastaje kada ćelije slabije reaguju na insulin, hormon koji reguliše nivo šećera u krvi. Kao posledica toga, organizam proizvodi sve više insulina kako bi održao normalan nivo glukoze, što vremenom može dovesti do dijabetesa tipa 2 i povećanog rizika od srčanih bolesti.

Evo na koje simptome bi trebalo da obratite pažnju.

1. Tamne fleke na koži

Jedan od najuočljivijih znakova mogu biti tamne, zadebljale fleke koje se najčešće pojavljuju na vratu, ispod pazuha, u preponama ili na drugim pregibima kože.

Ova promena, poznata kao acanthosis nigricans, često se povezuje sa insulinskom rezistencijom i smatra se jednim od najpouzdanijih spoljašnjih pokazatelja ovog stanja.

2. Salo na stomaku koje ne možete da skinete

Masne naslage oko struka nisu samo estetski problem. Visceralna mast, koja se gomila oko unutrašnjih organa, remeti metabolizam i dodatno pogoršava osetljivost ćelija na insulin.

Zbog toga osobe sa insulinskom rezistencijom često imaju utisak da, uprkos dijeti i vežbanju, stomak ostaje gotovo isti.

3. Umor i glad ubrzo posle obroka

Ako vam se često dešava da posle ručka ili doručka brzo ponovo ogladnite ili vas savlada pospanost, moguće je da organizam teško reguliše nivo šećera u krvi.

Ove nagle promene energije jedan su od čestih simptoma insulinske rezistencije.

4. Neredovne menstruacije

Kod žena je insulinska rezistencija često povezana sa sindromom policističnih jajnika (PCOS).

Može se ispoljiti kroz neredovne menstrualne cikluse, otežano začeće ili druge hormonske poremećaje.

5. Povišen pritisak i loš holesterol

Insulinska rezistencija često ide ruku pod ruku sa visokim krvnim pritiskom, povišenim trigliceridima i sniženim HDL („dobrim“) holesterolom.

Ova kombinacija značajno povećava rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Može li stanje da se popravi?

Dobra vest je da insulinska rezistencija može da se drži pod kontrolom, pa čak i da se ublaži ako se otkrije na vreme.

Brojna istraživanja pokazuju da je mediteranska ishrana jedna od najefikasnijih strategija za smanjenje rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Pored toga, stručnjaci preporučuju ishranu sa namirnicama niskog glikemijskog indeksa, redovnu fizičku aktivnost i održavanje zdrave telesne težine.

Pošto insulinska rezistencija često ne daje jasne simptome, konačna dijagnoza može da se postavi samo laboratorijskim analizama. Ako prepoznajete više navedenih znakova, razgovarajte sa svojim izabranim lekarom, koji će proceniti da li su potrebna dodatna ispitivanja.