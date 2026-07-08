Široke, lagane i neverovatno udobne, harem pantalone, poznate i kao sarouel model, postale su jedan od najvećih modnih trendova ovog leta. Njihov prepoznatljiv kroj sa lepršavim nogavicama osvojio je modne influenserke još prošle sezone, a sada ih viđamo svuda, od gradskih ulica do letovališta.

Ovaj model doneo je osveženje među letnjim trendovima i rame uz rame stoji sa popularnim barrel i bloomer pantalonama. Ipak, mnoge se pitaju kako ih stilizovati i koja obuća uz njih izgleda najbolje. Dobra vest je da mogućnosti ima mnogo, a uz pravi izbor cipela harem pantalone mogu izgledati i ležerno i veoma elegantno.

Japanke

Jednostavne japanke savršeno prate opušten karakter ovih pantalona. Kontrast između širokog kroja i minimalističke obuće izgleda moderno i nenametljivo. Odlično funkcionišu modeli od kože, gume ili pletenih materijala, posebno u kombinaciji sa lanenim ili pamučnim pantalonama.

Baletanke u stilu patika

Ako želite spoj udobnosti i ženstvenosti, baletanke inspirisane patikama pravi su izbor. Zadržavaju sportsku notu, ali izgledaju elegantnije od klasičnih patika i lepo naglašavaju neobičnu siluetu pantalona.

Sandale sa tankim kaiševima

Za večernje izlaske ili svečanije prilike birajte sandale sa tankim kaiševima i diskretnom potpeticom. Pošto su harem pantalone same po sebi upečatljive, najbolje je da obuća bude svedena i elegantna.

Baletanke

Klasične baletanke nikada ne izlaze iz mode, a odlično se slažu i sa ovim trendom. Metalik nijanse, četvrtasti vrh ili modeli koji se vezuju oko članka dodatno će podići celu kombinaciju bez narušavanja njene jednostavnosti.

Salonke

Ako želite sofisticiran izgled, salonke su pun pogodak. Posebno efektno izgledaju modeli od satena, mrežastih materijala ili sa zanimljivo oblikovanom potpeticom. Na taj način harem pantalone lako prelaze iz dnevne u večernju kombinaciju.

Bez obzira da li ih nosite uz ravnu obuću ili visoke potpetice, harem pantalone su jedan od onih komada koji ovog leta spajaju udobnost i stil. Uz odgovarajući izbor cipela lako ćete ih prilagoditi svakoj prilici – od jutarnje kafe do večernjeg izlaska.