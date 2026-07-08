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Da li soda bikarbona zaista skida pesticide sa povrća? Stručnjaci otkrili kako se pravilno koristi i koje greške svi prave
Stručnjaci upozoravaju da povrće ne treba držati u rastvoru duže od 15 minuta jer to može da pokvari njegovu strukturu.
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