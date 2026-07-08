Ako vas muči problematična koža, verovatno tražite dobar način da je očistite posebno ako često koristite tečni puder.

Pročitajte tajne savete dermatologa, a onda pogledajte video koji je podelio dermatolog - nikada više nećete uzeti maramice za skidanje šminke u ruke, a kamoli ih staviti na lice!

Doktor Tidžion Ešo, koji ima dve dermatološke klinike u Britaniji i jednu u Dubaiju, podelio je video koji je zgrozio žene!

On je tečnim puderom namazao mandarinu, a onda je "očistio" maramicom.

Kora mandarine ostala je praktično prekrivena puderom, koji se zavukao duboko u minijaturne otvore na kori, baš kao što će se zavući u vaše pore!

"Evo zašto stalno pacijentkinjama pričam da ne koriste maramice. Umijte se sredstvom za čišćenje lica ili micelarnom vodom, u trajanju od najmanje 60 sekundi", napisao je on.