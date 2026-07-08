Mnogi dan započinju šoljicom kafe, no dijetetičari upozoravaju da nije svaka namirnica dobar izbor uz jutarnji napitak. Posebno izdvajaju grejp, koji kod nekih ljudi može produžizi delovanje kofeina, povećati rizik od gorušice i uticati na delovanje pojedinih lekova.

Iako kombinacija kafe i grejpa nije štetna za svakoga, savetuje se oprez, posebno osobama koje su osetljive na kofein ili uzimaju određene lekove. "Preporučujem da prođe barem deset sati između konzumacije grejpa i kofeina kako bi se većina kofeina, oko 75 odsto, izlučila iz tela", kaže dijetetičarka Džulija Zumpano za Parade. Dodaje da bi osobe koje sporije metabolišu kofein i primećuju jače nuspojave trebale potpuno izbegavati ovu kombinaciju.

Zašto grejp nije najbolji izbor uz kafu?

Dijetetičarka Malina Malkani objašnjava da grejp može usporiti delovanje enzima CYP1A2, koji pomaže razgraditi kofein u organizmu. "Kod osoba koje su osetljive na kofein njegovo duže zadržavanje u telu može izazvati nervozu, teskobu ili osećaj lupanja srca satima nakon poslednjeg gutljaja", navodi Malkani. Dodaje da kod većine ljudi taj učinak ipak ostaje blag.

Grejp može uticati i na delovanje brojnih lekova. "Kada je taj enzim blokiran, veća količina leka ostaje u organizmu i može se nakupiti do nivoa viših od predviđenih, a taj učinak može potrajati nekoliko dana", upozorava nutricionista dr. Kris Mohr. To se odnosi na neke lekove za holesterol, krvni pritisak i srčani ritam, kao i na pojedine lekove protiv anksioznosti, alergije te one koji se uzimaju nakon transplantacije.

Kombinacija grejpa i kafe može povećati i rizik od gorušice. "Sama kafa može izazvati gorušicu jer podstiče želudac na lučenje više kiseline, a kofein opušta zalistak koji sprečava vraćanje kiseline u jednjak. Kada se tome doda grejp, koji je prirodno kiseo, kombinuju se dve kisele namirnice", objašnjava dr. Mohr. Osobama koje su sklone gorušici ili refluksu savetuje se da ovu kombinaciju izbegavaju ili konzumiraju uz drugi obrok.

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