Recept za supu od kostiju je veoma jednostavan. Potrebno je jednu teleću kost (ili više kostiju ukoliko je reč o pilećoj, jagnjećoj ili ribljoj supi) staviti u lonac sa dosta vode i pustiti da ključa, a posle određenog vremena u taj lonac dodati šargarepu, celer, paškanat i crni luk. Kada se supa ukrčka, treba dodati testeninu i začine.

Ovako spremljena supa od kostiju može mnogo magičnih stvari da uradi za naše zdravlje. U njoj se nalazi veliki broj dragocenih aminokiselina, kolagen, želatin i dosta minerala.

Zapravo, koštana supa u sebi sadrži na desetine različitih hranljivih sastojaka, od kojih se mnogi ne mogu uneti drugačije osim ishranom.

Sve prednosti supe od kostiju mogu se svesti na šest osnovnih.

1. Zaštita zglobova

Supa od kostiju je jedan od najboljih izvora prirodnog kolagena, proteina koji se nalazi u kičmenjacima – u njihovim kostima, koži, hrskavici, ligamentima, tetivama i koštanoj srži.

Kako starimo, naši zglobovi prirodno doživljavaju habanje i postaju manje fleksibilni. Procesom starenja takođe se i hrskavica smanjuje, pošto je napadaju antitela. Dok se supa od kostiju krčka, kolagen iz njih se izliva u supu i tako čini da ona postane pravo blago kada je reč o obnavljanju hrskavice. Jedna od najvažnijih komponenti koštane supe je želatin, koji deluje kao mekani jastuk između kostiju i pomaže im da klize bez trenja. Želatin iz kostiju je zapravo čist kolagen i jako je važan u formiranju i održavanju jakih kostiju, pomažući da se pod uticajem starenja ne vrši pritisak na zglobove.

2. Pravilan rad creva

Studije pokazuju da je želatin pogodan za obnavljanje čvrstoće skuzokože creva i za borbu protiv osetljivosti na hranu (kao što su gluten ili laktoza).

Takođe, želatin je odličan i za pospešivanje razvoja dobrih bakterija u crevima i sprečava moguće zapaljenske procese u digestivnom traktu. Za razliku od mnogih drugih namirnica, koštana supa se lako vari i deluje umirujuće za digestivni sistem. Ovo je značajno zato što je svaka hrana za ljudski organizam korisna samo ako se sve hranljive materije iz nje apsorbuju pravilno zahvaljujući zdravom sistemu za varenje. Medicinske studije su utvrdile da su kod osoba sa digestivnom neravnotežom serumske koncentracije kolagena drastično smanjene. Pošto aminokiseline u kolagenu stvaraju tkivo koje oblaže debelo crevo i ceo gastrointestinalni trakt, dopunjavanje kolagenom iz supe od kostiju može biti od velikog značaja.

3. Zdrava koža

Kolagen pomaže u stvaranju elastina i drugih sastojaka unutar kože koji su odgovorni za održavanje mladalačkog tena, teksture kože i njenog lepog izgleda. On takođe pomaže u smanjenju vidljivih bora i efikasno se bori protiv različitih znakova starenja. Mnogi koji su koristili suplemente ili konzumirali hranu bogatu kolagenom govorili su da im se smanjio celulit, s obzirom na to da se taj deo ispod kože formira zbog nedostatka vezivnog tkiva. Osim toga, ishrana koja u sebi sadrži kolagen omogućava koži da bude hidrirana kao i znatno smanjenje znakova ubrzanog starenja i to bez ikakvih neželjenih efekata.

4. Podrška imunitetu

Jedna od najupečatljivijih stvari supe od kostiju je to što podržava imuni sistem i njegovo funkcionisanje u ljudskom organizmu. Sindrom propustljivog creva javlja se kada nesvarene čestice iz hrane prolaze kroz sitne otvore u istanjenoj crevnoj sluzokoži pa ulaze u krvotok, gde ih imuni sistem otkriva i postaje hiperaktivan. Ovo stanje povećava upalu i dovodi do brojnih disfunkcija, jer imunitet oslobađa visok nivo antitela koji uzrokuju autoimunu reakciju i napadaju zdravo tkivo. Supa od kostiju je izuzetno povoljna hrana za konzumiranje kako bi se obnovile funkcije creva i stoga podržavale funkcije imunog sistema kako bi se postigao zdraviji odgovor na upalu. Kolagen, želatin i aminokiseline prolin, glutamin i arginin pomažu da se začepe otvori u sluzokoži. Veruje se da tradicionalno napravljeni supa od kostiju podržava pravilno funkcionisanje imunog sistema. Uz to, ova supa može da podstakne zdraviji san, veću energiju tokom dana i ostajanje u dobrom raspoloženju.

5. Detoksikacija

U savremenom svetu prosečna osoba izložena je nizu otrvnih jedinjenja iz životne sredine, hrane, veštačkih sastojaka i hemikalija koje koristi. Iako ljudsko telo ima svoja sredstva za detoksikaciju od teških metala i drugih toksičnih materija, često mu je veoma teško sa se izbori kada je poplavljeno ogromnom količinom ovih jedinjenja.

Koštana supa smatra se moćnim sredstvom za detoksikaciju jer pomaže digestivnom sistemu da izbaci sav otpad i podstiče sposobnost jetre da uklanja toksine, pomaže u održavanju integriteta tkiva i poboljšava upotrebu antioksidanata u telu. Supa od kostiju bogat je izvor kalijuma i glicina, koji snažno podupiru ljudske ćelije i jetru da se oslobode od otrova.

Jedan od načina na koji ova supa podstiče detoksikaciju je snabdevanje organizma posebnim antioksidantom glutationom koji efikasno smanjuje oksidativni stres. Glutation pomaže u detoksikaciji teških metala poput žive i olova, a takođe i u apsorpciji raznih hranljivih materija i funkcionisanju čišćenja jetre.

6. Metabolizam

Supa od kostiju je odličan način za dobijanje glutationa, a studije pokazuju njegove važne uloge u odbrani od oksidacije i metabolizmu hranljivih materija. Studija iz 2004. objavljena u “Journal of Nutrition” kaže da uloge i koristi glutationa uključuju regulisanje ekspresije gena, sintezu DNK i proteina, proliferaciju ćelija i apoptozu, transdukciju signala, proizvodnju citokina i imunološke odgovore.

Aminokiseline pronađene u ovoj supi imaju brojne metaboličke uloge, uključujući izgradnju i popravku mišićnog tkiva, podržavanje mineralne gustine kostiju, povećanje apsorpcije i sinteze hranljivih materija, kao i održavanje zdravlja mišića i vezivnog tkiva.

Aminokiselina glicin koja se nalazi unutar kolagena pomaže u stvaranju mišićnog tkiva pretvaranjem glukoze u korisnu energiju, a takođe i usporava gubitak hrskavice, tkiva i mišića povezanih sa starenjem poboljšavajući upotrebu antioksidanata u telu.

Istraživanja su otkrila da glicin štiti gubitak skeletnih mišića i zaustavlja ekspresiju gena povezanih sa raspadom mišićnih proteina kojima se to dešava sa starenjem. Glutamin je još jedna aminokiselina važna za zdrav metabolizam, jer nam pomaže da održimo energiju “slanjem” hranljivih materija u naše ćelije. Arginin ima ulogu razbijanja azotnog oksida čime pomaže u poboljšanju cirkulacije i šalje krv i hranljive materije ćelijama širom tela, poboljšavajući integritet mišića i tkiva i podstičući zarastanje rana.