Mnogi napici koji se danas reklamiraju kao zdrava alternativa vodi, gaziranim sokovima ili kafi zapravo mogu da sadrže velike količine šećera, kofeina i drugih sastojaka koji nisu najbolji za srce i krvne sudove.

Na to upozorava londonski kardiolog dr Frančesko Lo Monako, koji smatra da ambalaža i marketinške poruke često ostavljaju pogrešan utisak o tome koliko su ovi proizvodi zaista zdravi.

- Neke od najštetnijih stvari koje ljudi svakodnevno unose u organizam nalaze se upravo u bocama koje se predstavljaju kao zdrave - kaže kardiolog.

On je izdvojio pet vrsta pića koja mnogi bez razmišljanja piju, verujući da čine nešto dobro za svoje zdravlje.

Dijetalni gazirani sokovi nisu bezazleni

Mnogi biraju gazirane napitke bez šećera kako bi smanjili unos kalorija, ali dr Lo Monako upozorava da ni oni nisu idealan izbor.

Prema njegovim rečima, pojedina istraživanja dovela su povećanu konzumaciju dijetalnih gaziranih pića u vezu sa većim rizikom od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Osim toga, veštački zaslađivači mogu održavati naviku na izrazito sladak ukus, pa ljudima kasnije bude teže da se naviknu na manje slatku hranu i piće.

Sportski napici nisu potrebni većini ljudi

Sportska pića često se predstavljaju kao neophodna tokom fizičke aktivnosti, ali kardiolog smatra da većini ljudi ona uopšte nisu potrebna.

- Za većinu ljudi to su samo zaslađeni napici u sportskoj ambalaži koji organizmu donose nepotrebne kalorije - objašnjava.

Za rekreativce je, kaže, obična voda sasvim dovoljna. Sportski napici mogu imati smisla samo kod dugotrajnih i veoma intenzivnih treninga kada dolazi do velikog gubitka tečnosti i elektrolita, a i tada je bolje birati varijante bez dodatog šećera.

"Detoks" čajevi nisu čarobno rešenje

Čajevi koji obećavaju brzo čišćenje organizma, mršavljenje ili "detoksikaciju" poslednjih godina postali su veoma popularni.

Međutim, dr Lo Monako upozorava da takve tvrdnje uglavnom nisu potvrđene ozbiljnim naučnim dokazima.

Kako navodi, ovi proizvodi često sadrže velike količine kofeina, laksative i različite biljne sastojke koji mogu izazvati neželjene efekte, a ne donose prečicu do zdravijeg srca.

Poseban problem je što zbog oslanjanja na ovakve proizvode ljudi ponekad odlažu odlazak lekaru kada za to postoji pravi razlog.

Kombuha nije uvek zdrava koliko izgleda

Kombuha se često promoviše kao napitak koji povoljno utiče na varenje i imunitet.

Ipak, kardiolog upozorava da pojedine kupovne verzije mogu sadržati znatne količine dodatog šećera.

Zato savetuje da se uvek pročita deklaracija i bira proizvod sa što manje šećera, kao i da se kombuha ne pije svakodnevno bez ograničenja.

Kafa iz limenke često je više desert nego kafa

Gotove ledene kafe iz limenke ili flašice mnogima su omiljeno osveženje tokom leta.

Međutim, prema rečima dr Lo Monaka, problem nije sama kafa, već ono što joj proizvođači dodaju.

-Mnoge gotove kafe pune su sirupa, pavlake i šećera, pa više liče na desert nego na običnu kafu - upozorava on.

Redovno konzumiranje ovakvih napitaka može doprineti povećanju telesne težine, povišenim trigliceridima i lošijoj kontroli nivoa šećera u krvi.

Ne verujte samo natpisu na ambalaži

Poruka kardiologa je jednostavna - to što na proizvodu piše da je "prirodan", "fit", "sportski" ili "zdrav" ne znači da je zaista dobar izbor.

Pre nego što ga stavite u korpu, pogledajte deklaraciju, količinu dodatog šećera i sastav. Upravo te sitnice često otkrivaju mnogo više od reklame na pakovanju.