Uživate u letnjem popodnevu kada vam iznenada stiže poruka: nekoliko prijatelja želi spontano da svrati. Umesto da vas uhvati panika, usmereno sređivanje može gotovo svaki prostor za druženje na otvorenom pripremiti za goste za 30 minuta ili manje.

Sve se svodi na to da znate gde da utrošite ograničeno vreme: usredsredite se na ono što će gosti zaista primetiti — čistoću, udobnost i to koliko je prostor praktičan za korišćenje. Nakon toga, potrebno je samo nekoliko pažljivo odabranih detalja da vaš prostor na otvorenom izgleda sređeno i spremno za druženje.

Prvo uklonite vizuelni nered

Pre nego što dodate ukrase ili iznesete posluženje, odvojite nekoliko minuta da sredite delove prostora koje će gosti videti. Pejzažna dizajnerka Kerolajn Ervin kaže da to uključuje uklanjanje lišća i otpadaka, bilo metlom ili duvačem za lišće.

Ervinova takođe preporučuje da sklonite prazne saksije ili žardinjere sa uvelim biljkama, jer one mogu učiniti da prostor deluje zapušteno. Srećom, sve ne mora biti savršeno, niti gosti to očekuju. „Brzo čišćenje otpadaka, lišća i rastresite zemlje je sve što je potrebno“, kaže Ervinova za sajt Martha Stewart. „Bašta se ne može preurediti ili ponovo zasaditi, niti se terasa može brzo popraviti.“ Umesto da se opterećujete većim popravkama, bolje je da prostor izgleda čisto i spremno za goste.

Dajte prednost funkcionalnosti u odnosu na estetiku

Kada završite sa sređivanjem prostora, vreme je da razmislite o njegovoj funkcionalnosti. To se posebno odnosi na stvari poput udobnog sedenja i praktičnih potreba.

„Ako, na primer, nema mesta gde se može baciti smeće, vaš izgled prostora će brzo biti narušen gomilama otpada, bez obzira na to koliko je lepo izgledao na početku“, objašnjava Dani Mari, stručnjakinja za organizaciju događaja i uređenje prostora. „Brza procena potreba prostora uvek treba da dođe pre želja.“

Mari napominje da se domaćini često previše usredsrede na dekoraciju, dok praktični detalji još nisu rešeni. Najpre razmislite kako će prostor funkcionisati, a tek onda se pobrinite da estetika bude baš onakva kakvu želite.

Stavite udobnost gostiju na prvo mesto

Prelepo dvorište ne znači mnogo ako se gosti cele večeri smrzavaju ili udaraju komarce. Zato bi sezonski uslovi i udobnost gostiju trebalo da budu prioritet. Ako je toplo letnje veče kada ima mnogo insekata, Marijeva preporučuje da postavite sveće sa citronelom oko prostora u kojem će se ljudi okupljati. Takođe predlaže da ostavite sprejeve protiv insekata, naročito ako će gosti prolaziti kroz travu.

Vredi planirati i promene temperature. „Često primetim da gosti dolaze obučeni prema vremenu tokom dana i popodneva, ali kada padne veče, temperatura može brzo da se spusti“, kaže Marijeva. „Volim da imam dodatne dukseve i ćebad pri ruci kako nikome ne bi bilo previše hladno.“

Dodajte tekstil i sveže zelenilo

Ako vaš nameštaj za terasu izgleda zastarelo ili mu je potrebno detaljno čišćenje, dodavanje tekstila može odmah osvežiti izgled prostora. Ervin predlaže da na sto stavite stolnjak i odgovarajući nadstolnjak. To može uneti dozu boje i privući pogled dalje od istrošenog nameštaja. Ćebad prebačena preko obližnjih stolica ili klupa takođe dodaju praktičnost i teksturu prostoru.

Da bi prostor delovao potpuno sređeno, Ervin predlaže dodavanje zelenila i svežeg cveća, ako ga imate. „Stavite ih u vaze i rasporedite po bašti, ne samo na trpezarijskom stolu“, kaže Ervinova. „Aranžmani ne moraju biti profesionalni ni raskošni, samo prirodni. Čak i mali cvetovi maslačka u maloj vazi mogu uneti lepotu. Tako prostor izgleda kao da je uložen trud da se gosti lepo ugoste.“

Ne zaboravite zabavu i atmosferu

Kada su praktični detalji rešeni, usredsredite se na stvaranje prijatne atmosfere za goste. Jedan od najlakših načina za to jeste dobra muzika. Uzmite prenosivi zvučnik i izaberite plejlistu koja odgovara raspoloženju — bilo da su to ritmovi za ples ili mirnija muzika u pozadini.

Marijeva takođe preporučuje da razmislite o jednostavnim i zabavnim načinima da druženje bude življe, poput svetlećih narukvica za decu ili igre kornehol za odrasle. „Čak i ako je to samo kutija sa temama za razgovor koje će pomoći ljudima da započnu priču, prostori na otvorenom zaista pogoduju interaktivnim druženjima“, kaže ona. „Iskoristite tu prednost.“

Bonus video: