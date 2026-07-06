Staro narodno verovanje kaže da jedan insekt koji se pojavi u vašem domu može biti znak da vam stižu neke vesti.

Simbolika životinja

Prema simboličnom tumačenju, mnoge životinje povezuju se sa određenim osobinama, simbolima i značenjima. Tako je sova simbol mudrosti, bubamara se smatra znakom sreće, a veruje se da ukoliko nepoznata mačka dođe na vaš prag, a vi je pomazite, prihvatite i nahranite, tako privlačite sreću u život.

Najavljuje nove prilike

Jedan insekt za koji se vezuje moćna simbolika jeste bogomoljka. Ona nagoveštava da je vreme da u vaš život uđu lepe vesti i da vašim domom zavladaju mir, harmonija i blagostanje. Ako stalno viđate bogomoljku ili se ona iznenada pojavi u vašem domu to može biti znak da postoji poruka na koju morate obratiti pažnju ili neku priliku ne smete da propustite.

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