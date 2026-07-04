Sedmogodišnji dečak iz Teksasa je dobio priznanje za izuzetnu hrabrost nakon što je svojim brzim razmišljanjem i hrabrim postupcima pomogao da se spasi njegov jednogodišnji brat od davljenja.

Zamenici šerifove službe okruga Džonson su u nedelju, 21. juna intervenisali na Ketron Roudu u Burlesonu nakon prijave da je jednogodišnji dečak pronađen bez svesti u bazenu u dvorištu, navodi se u saopštenju policije Johnson County Sheriff's Office.

Kada su policajci i hitna pomoć stigli na lice mesta, odmah su započeli sa pružanjem mera spasavanja deteta, koje je kasnije identifikovano kao Lijam.

Medicinsko osoblje hitne pomoći je uspelo da stabilizuje stanje deteta pre nego što je prevezeno u Dečju bolnicu „Cook Children’s Medical Center“. Očekuje se da će se potpuno oporaviti.

Tokom istrage, policajci su utvrdili da je Lijamov stariji brat Patrik prvi primetio dete u bazenu.

Brza reakcija

Patrik (7) je bez oklevanja izvukao svog mlađeg brata iz vode, obavestio majku o hitnoj situaciji i otrčao do kuće komšije kako bi potražio dodatnu pomoć, navodi policija.

Poručnik Keven Džordž rekao je da je Patrikova brza reakcija bila presudna u ovoj vanrednoj situaciji.

„U trenucima krize čak i odrasli mogu da se ukoče pod pritiskom“, rekao je zvaničnik. „Patrik je uradio upravo suprotno. Ostao je pribran, reagovao je bez oklevanja i pokazao nivo hrabrosti, prisebnosti i odlučnosti koji daleko prevazilazi njegove godine.“

Priznanje

U znak priznanja za njegovu hrabrost, zamenici šerifa predložili su Patrika za priznanje Šerifova pohvala. Predlog će se razmotriti na njihovom narednom sastanku, a ukoliko bude usvojen, dobiće značku i priznanje za svoj herojski čin.

„Cela porodica naše Šerifove službe izuzetno je ponosna na Patrika“, saopštila je ova služba. „Njegova nesebičnost, hrabrost i ljubav prema mlađem bratu snažan su podsetnik da heroji dolaze u svim uzrastima i veličinama.“

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