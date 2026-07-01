Pica bez kvasca je gotova za dvadeset minuta, a testo se pravi od dva sastojka koja već imate u kuhinji. Nema čekanja da naraste i nema mešenja koje se lepi za ruke. Brašno i grčki jogurt su cela tajna ovog testa koje je u poslednje vreme veoma popularno na društvenim mrežama.

Najveći problem kod klasične pice je vreme. Kvascu je potrebno sat, a ponekad i dva sata da nadođe. Ovaj recept preskače taj korak, a rezultat je mekana sredina i hrskave ivice.

Umesto kvasca koristi se prašak za pecivo koji reaguje sa vlagom iz jogurta i stvara sitne mehuriće zbog kojih testo postaje vazdušasto. Grčki jogurt daje elastičnost i blagu kiselkastu notu, sličnu onoj kod testa koje je odležalo. Prstohvat soli zaokružuje ukus.

Sastojci za brzu picu su sledeći.

Za testo je potrebno 250 grama običnog brašna, 250 grama grčkog jogurta, jedna kesica praška za pecivo od 12 grama i pola kašičice soli.

Za fil pripremite 2 do 3 kašike paradajz sosa, 150 do 200 grama mocarele i origano po ukusu. Nakon toga možete dodati sastojke po želji kao što su šunka, pečurke, masline, paprike, kulen, kukuruz ili svež bosiljak, u zavisnosti od toga šta imate u frižideru.

Kako se pravi testo za picu sa jogurtom

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte grčki jogurt i mešajte kašikom ili špatulom dok se sastojci ne sjedine u meko testo. Zatim ga prebacite na blago pobrašnjenu površinu i kratko mesite, oko minut do dva. Važno je da se ne pretera sa mešenjem jer previše obrađeno testo gubi mekoću.

Nakon toga ga razvaljajte oklagijom ili oblikujte rukama, u zavisnosti od toga šta vam je lakše. Prebacite testo u pleh obložen papirom za pečenje, premažite paradajz sosom i rasporedite mocarelu i ostale sastojke po želji.

Koliko dugo se peče pica bez kvasca

Pica se peče u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni oko 15 do 20 minuta, dok ivice ne dobiju zlatno-smeđu boju, a sir se potpuno istopi. Nakon pečenja možete dodati svež bosiljak, malo maslinovog ulja ili rendani parmezan.

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